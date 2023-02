Life

Καλαμάτα - Αναστασία: έδωσαν σε άσκηση το όνομα της (βίντεο)

Συγκινεί η απόφαση να δοθεί το όνομα της μικρής Αναστασίας, που λάτρευε τα εναέρια ακροβατικά, σε μία από τις ασκήσεις.

Η 7χρονη Αναστασία, που πάλεψε γενναία τον σπάνιο παιδικό καρκίνο, το γλοίωμα εγκεφαλικού στελέχους, πέταξε για την γειτονιά των αγγέλων, όμως η μνήμη της μένει για πάντα ανεξίτηλη χάρη στις πρωτοβουλίες όσων των γνώρισαν μέσω των οποίων θέλουν να τιμήσουν την μικρή μαχήτρια.

Με ανάρτησή της, η μαμά της Ξένια Πρεζεράκου, γνωστοποίησε ότι το αθλητικό σωματείο Άθλος της Καλαμάτας στο οποίο η 7χρονη της παρακολουθούσε μαθήματα εναέρια ακροβατικών αποφάσισε να δώσει το όνομα της μικρής σε μια άσκηση.

Όπως αναφέρει η προπονήτρια Ελένη Τριγκιλίδα και εμπνεύστρια αυτής της κίνησης “Την ακόλουθη άσκηση θέλω να ονομάσω ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, τιμώντας και και κρατώντας για πάντα την μνήμη ζωντανή, αυτού του αγγέλου που τόσο πολύ αγαπούσε τα πανιά.

Η μαμά ευχαρίστησε θερμά για την αφιέρωση προς το αγγελούδι της γράφοντας χαρακτηριστικά «Το αγαπημένο άθλημα της Αναστασίας μου, δίνει σε μια άσκηση το όνομα της».

