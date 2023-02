Κοινωνία

Δίκη Φιλιππίδη: Ένοχος για απόπειρες βιασμού, αθώος για βιασμό

Η απόφαση της Δικαιοσύνης για τον ηθοποιό που κατηγορήθηκε για απόπειρες βιασμού και βιασμό.

Ένοχος ομόφωνα κρίθηκε ο Πέτρος Φιλιππίδης για τις δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος γυναικών που είχαν συναντηθεί μαζί του για επαγγελματικούς λόγους, η πρώτη το 2010 στο θέατρο Μουσούρη και η δεύτερη το 2014 στο Παλαιό Ψυχικό.



Αντιθέτως, το δικαστήριο απάλλαξε τον ηθοποιό από την κατηγορία του βιασμού κατά συρροή και τον κήρυξε αθώο λόγω αμφιβολιών. Σύμφωνα με την καταγγελία της πρώτης μηνύτριας, ο ηθοποιός της είχε επιτεθεί σεξουαλικά το 2008 στο θέατρο Ήβη και σε γραφεία θεατρικής εταιρείας.





Η απόφαση εκδόθηκε με καθυστέρηση που ξεπέρασε τις δυόμιση ώρες, καθώς αρχικά το δικαστήριο είχε πει ότι θα ανακοίνωνε την ετυμηγορία του περί τις 14:00.

Να μην δεχθεί το δικαστήριο τα δύο ελαφρυντικά που ζήτησε η υπεράσπιση του Πέτρου Φιλιππίδη, εισηγήθηκε η Εισαγγελέας Έδρας Στέλλα Στόγια.

Η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε να μην αναγνωρίσουν οι δικαστές ούτε το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, ούτε του σύννομου βίου που αιτήθηκε ο καταδικασθείς ηθοποιός.

Όπως ανέφερε η κ. Στόγια αναφερόμενη στο πρώτο ελαφρυντικό :

"Για την αναγνώριση της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη απαιτείται θετική συμπεριφορά του δράστη για μεγάλο διάστημα. Πρέπει να έχει τέτοια συμπεριφορά ώστε να δημιουργείται στους τρίτους απορία σχετικά πώς αυτός ο άνθρωπος τέλεσε αδίκημα. Δεν αρκεί η μη τέλεση από τον κατηγορούμενο αξιόποινων πράξεων, αλλά απαιτείται η τέλεση θετικών περιστατικων που να δηλώνουν αρμονική και ομαλή κοινωνικής συμβίωσης . Αναφέρθηκε από την υπεράσπιση όλως αορίστως ότι από το 2014 και έπειτα (χρόνος τέλεσης της μίας από τις πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε)δεν ακούστηκε τίποτα σε βάρος του κατηγορουμένου. Ο κατηγορούμενος επικαλείται περιστατικά της συνήθους συμπεριφοράς και ότι δεν ακούστηκε κάτι σε βάρος του. Αυτό όμως δεν είναι ακριβές κατά την κρίση μου και επικαλούμαι την κατάθεση του στελέχους του Ant1 για παρενόχληση το 2016 και την κατάθεση της κ. Δροσακη για περιστατικά με το 2014".

Η κ. Στόγια ζήτησε να απορριφθεί και το ελαφρυντικό του σύννομου βίου, τονίζοντας πως: «Το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος διαθέτει λευκό ποινικό μητρώο δεν αρκεί από μόνο του. Οι πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος, δεν ήταν «παραφωνίες» στην υπόλοιπη ζωή του. Ο κατηγορούμενος λέει η υπεράσπιση έχει λευκό ποινικό μητρώο και ήταν ελεήμων. Ο ισχυρισμός προβάλλεται αορίστως κατά τη γνώμη μου. Η συμπεριφορά του κατηγορουμένου δεν ήταν παραφωνία ή έκπληξη σε σχέση με την προηγούμενη ζωή του. Είχε προηγηθεί αντικοινωνική συμπεριφορά από μέρους και ενδεικτικά αναφέρω όσα κατέθεσε η Εβελίνα Παπούλια για περιστατικά το 1996".

Το δικαστήριο θα αποφασίσει σε λίγη ώρα αν θα δεχθεί τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης ή την εισαγγελική πρόταση.

Η διαδικασία αφού κριθεί το θέμα των ελαφρυντικών θα συνεχιστεί με το θέμα της ποινής που θα επιβληθεί.

