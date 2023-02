Κοινωνία

Δίκη Φιλιππίδη: Ελεύθερος με όρους

Η απόφαση του δικαστηρίου για τον Πέτρο Φιλιππίδη. Το σκεπτικό της απόφασης και όσα έγιναν μέσα στην αίθουσα.

Της Λίας Κοντοπούλου

Ελεύθερος μέχρι το Εφετείο παρά την καταδίκη του σε οκτώ χρόνια κάθειρξης θα παραμείνει ο Πέτρος Φιλιππίδης, καθώς το δικαστήριο χορήγησε αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη με σύμφωνη εισαγγελική εισήγηση.

"Δεν είναι ύποπτος φυγής και δεν είναι επικίνδυνος για την τέλεση αξιόποινων πράξεων. Οι καταγγελλόμενες πράξεις είχαν ως κοινό παρονομαστή το θέατρο και την τηλεόραση που δεν είναι φιλικό πλέον προς αυτόν", υποστήριξε η εισαγγελέας και συνέχισε λέγοντας ότι "οι περιοριστικοί είναι αρκετοί, δεν βρίσκεται σε θέση ισχύος για να εκμεταλλευτεί τη θέση του."

Στον ηθοποιό επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα τον ηθοποιό ένοχο για το αδίκημα της απόπειρας βιασμού κατά συρροή σε βάρος δύο γυναικών και του επεπέβαλε στον ηθοποιό κατά συγχώνευση ποινή κάθειρξης οκτώ ετών.

Αναλυτικά, το δικαστήριο επέβαλε στον Πέτρο Φιλιππίδη ποινή κάθειρξης έξι ετών για την απόπειρα βιασμού σε βάρος της δεύτερης καταγγέλλουσας και ποινή κάθειρξης πέντε ετών για την απόπειρα βιασμού σε βάρος της τρίτης καταγγέλλουσας, οι οποίες συγχωνεύτηκαν.



Νωρίτερα, το δικαστήριο είχε ομόφωνα απαλλάξει τον Πέτρο Φιλιππίδη από το αδίκημα του βιασμού κατ/εξακολούθηση και τον είχε κρίνει αθώο λόγω αμφιβολιών.

Οι αντιδράσεις

Ο Πέτρος Φιλιππίδης άκουσε ψύχραιμος την ετυμηγορία του δικαστηρίου, ενώ όταν αποφασίστηκε η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη κάποιοι από τους οικείους του φώναξαν "μπράβο". Συνεχώς στο πλευρό του βρίσκονταν η σύζυγός του και ο γιος του. Στην απέναντι πλευρά της δικαστικής αίθουσας η πρώτη μηνύτρια που είχε καταγγείλει βιασμό στο άκουσμα της απόφασης δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, ενώ οι δύο άλλες μηνύτριες που είχαν καταγγείλει απόπειρα αγκαλιάστηκαν μεταξύ τους.

Έξω από τη δικαστική αίθουσα η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, η Λένα Δροσάκη και η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, οι τρεις ηθοποιοί που πρώτες είχαν μιλήσει ανοιχτά καταγγέλλοντας τον Πέτρο Φιλιππίδη για κακοποιητικές συμπεριφορές, έγιναν μια αγκαλιά φανερά συγκινημένες.

Αναλυτικά η απόφαση:

Ο Πέτρος Φιλιππίδης κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για το αδίκημα της απόπειρας βιασμού κατά συρροή σε βάρος δύο γυναικών που είχαν συναντηθεί μαζί του για επαγγελματικούς λόγους.

Η πρώτη περίπτωση αφορά τη σεξουαλική επίθεση που κατήγγειλε ότι δέχθηκε το 2010 στο θέατρο Μουσούρη μία νεαρή γυναίκα, η οποία είχε συναντηθεί με τον ηθοποιό για να βρει δουλειά. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στις αρχές και υποστήριξε και κατά την κατάθεσή της στο δικαστήριο, ο Πέτρος Φιλιππίδης της της επιτέθηκε και προσπάθησε να τη βιάσει μέσα στο καμαρίνι του. Το θύμα πάλεψε να γλιτώσει και τελικά κατάφερε να ανοίξει την πόρτα και να ξεφύγει. Ομόφωνα δικαστές και ένορκοι έκριναν ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης τέλεσε το αδίκημα της απόπειρας βιασμού και τον έκριναν ένοχο.

Την ίδια απόφαση περί ενοχής έλαβαν και για την περίπτωση της τρίτης καταγγέλλουσας. Η γυναίκα κατέθεσε ότι το 2014 είχε συναντηθεί με τον ηθοποιό στο πλαίσιο πιθανής συνεργασίας σε ένα σήριαλ. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ηθοποιός μετά το πέρας της συνάντησης προσφέρθηκε να την πάει στο σπίτι της και σε ένα δρόμο του Παλαιού Ψυχικού της επιτέθηκε με σκοπό να τη βιάσει. Εκείνη τον απώθησε και τελικά κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο και να φύγει.

Αντίθετα, δικαστές και ένορκοι απάλλαξαν τον Πέτρο Φιλιππίδη από την κατηγορία του βιασμού κατ/εξακολούθηση και τον κήρυξαν αθώο λόγω αμφιβολιών.

Την καταγγελία είχε κάνει η πρώτη μηνύτρια, η οποία κεκλεισμένων των θυρών είχε καταθέσει στο δικαστήριο ότι ο ηθοποιός της επιτέθηκε σεξουαλικά στο θέατρο Ήβη το 2008 και προέβη σε σεξουαλικές πράξεις παρά τη θέλησή της. Παρόμοια επίθεση υποστήριξε ότι είχε δεχθεί και κατά τη διάρκεια συνάντησής της με τον Πέτρο Φιλιππίδη σε γραφεία θεατρικής εταιρείας.

Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν ταυτόσημη με την εισαγγελική πρόταση. Η εισαγγελέας της έδρας Στέλλα Στόγια είχε προτείνει την ενοχή του κατηγορούμενου για τις δύο απόπειρες και την αθώωση λόγω αμφιβολιών για το αδίκημα του βιασμού. Στην πολύωρη αγόρευσή της μεταξύ άλλων είχε επισημάνει ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης "καταχράστηκε την ισχυρή του θέση, ενεργώντας με έπαρση, έχοντας εξουσιαστική συμπεριφορά, συμπεριφερόταν σαν κακομαθημένο παιδί, που δεν μπορούσε να ακούσει όχι. Και όταν άκουγε το όχι γινόταν αγρίμι. Το όχι το άκουγε σαν ναι. Δεν μπορούσε να δεχθεί ότι νέες ηθοποιοί του λένε όχι. Είχε το σύνδρομο του εξουσιαστή. Βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του νόμιζε μπορούσε να έχει ό,τι ήθελε, όποια ήθελε".

Τα ελαφρυντικά

Η πλευρά του Πέτρου Φιλιππίδη ζήτησε την αναγνώριση δύο ελαφρυντικών, του πρότερου σύννομου βίου και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.

"Κάνω έκκληση να του αναγνωρίσετε ένα ελαφρυντικό, ώστε η ποινή που θα επιβάλετε να είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα. Έχετε ηθική και νομική υποχρέωση. Ο βίος του εξακολουθεί να είναι άμεμπτος", σημείωσε ο συνήγορος υπεράσπισης του Πέτρου Φιλιππίδη και συμπλήρωσε:

"Είναι σε μια ηλικία ώριμη που βλέπουμε ότι στο ποινικό του μητρώο δεν έχει καμία ποινική παράβαση. Δεν πιστεύω ότι δεν θα δώσετε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, επειδή είχε άπιστη ζωή. Η ζωή του ήταν ταυτισμένη με 300 ηθοποιούς. Μέχρι το Φεβρουάριο του 2021 δεν έλεγε κανείς τίποτα για τον Φιλιππίδη. Πως θα ακυρώσετε το σύννομο βιο; Επειδή υπήρξε άπιστος; Θα πρέπει να το αναγνωρίσετε. Τα ελαφρυντικά συνέχονται με την πράξη. Εδώ καταδικάσατε για απόπειρα που άνοιξε υποτίθεται ο δράστης μόνος του στα φερόμενα θύματα. Αυτές οι απόπειρες που έχετε αποδεχτεί μόνο ως πλημμελήματα μπορούν να σταθούν".

Ωστόσο το δικαστήριο ομόφωνα απέρριψε την αναγνώριση των ελαφρυντικών, ακολουθώντας την σχετική εισαγγελική πρόταση.

Για το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη η εισαγγελέας μεταξύ άλλων σημείωσε: "Για την αναγνώριση του ελαφρυντικού απαιτείται θετική συμπεριφορά του δράστη.

Απαιτεί αλλαγή τρόπου ζωής και αξιώνεται η ηθική και ψυχική μεταστροφή του δράστη.

Ο νομοθέτης δεν αξιώνει παθητική στάση, απαιτεί αλλαγή τρόπου ζωής και απομάκρυνσης από το παρελθόν του και όχι μόνο μια καλή στάση στη δίκη, η οποία μπορεί και να είναι προσχηματική. Πρέπει να έχει αποτινάξει το παρελθόν του.

Ακούστηκαν στο δικαστήριο καταγγελίες σε βάρος του και από την κα Παπαμερή το 2016 και από την κα Δροσάκη το 2018."

Σε ό,τι αφορά το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου η εισαγγελέας ζήτησε να μην αναγνωριστεί, επισημαίνοντας ότι:

"Το λευκό ποινικό μητρώο δεν σημαίνει ότι ο καταδικασθείς είχε σύννομο βίο. Το έγκλημα πρέπει να αποτελεί εξαίρεση και έκπληξη.

Εν προκειμένω, ο κατηγορούμενος έχει λευκό ποινικό μητρώο και ήταν και ελεήμων, σύμφωνα με την υπεράσπιση.

Όμως ο ισχυρισμός αυτός προβάλλεται αορίστως. Η συμπεριφορά του δεν ήταν ούτε παραφωνία ούτε έκπληξη. Είχαν υπάρξει και καταγγελίες από την κα Παπούλια για το 1996".

Η δίκη ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2022. Δύο από τις τρεις καταγγέλλουσες κατέθεσαν στο δικαστήριο κεκλεισμένων των θυρών, ενώ από το βήμα του μάρτυρα πέρασαν πολλοί ηθοποιοί, όπως η Κάτια Δανδουλάκη, ο Τάσος Χαλκιάς, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Εβελίνα Παπούλια, η Θάλεια Ματίκα, η Αλίνα Κωτσοβούλου, η Ράνια Σχίζα, η Λένα Δροσάκη και ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και μέχρι πρότινος στενός φίλος του Πέτρου Φιλιππίδη, Σπύρος Μπιμπίλας.

