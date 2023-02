Οικονομία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Πέμπτη: Το ωράριο για μαγαζιά και Δημόσιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αλλαγές σε ότι αφοορά τα ωράρια λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών και των καταστημάτων, για ακόμη μία ημέρα. Τι θα ισχύσει για ντελίβερι και κούριερ.

Όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Στυλιανίδη, σχετικά με την λειτουργία καταστημάτων και δημοσίων υπηρεσιών την Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου:

Οι εργαζόμενοι του Δημόσιου Τομέα θα προσέλθουν στις υπηρεσίες τους στις 09:00 το πρωί στην Περιφέρεια Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Τα καταστήματα στη βόρεια, βορειοδυτική και βορειοανατολική Αττική, συμπεριλαμβανόμενων των βορείων προαστίων της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, θα είναι ανοικτά από τις 10:00 το πρωί. Επίσης, απαγορεύεται η μεταφορά και η πώληση αγαθών μέσω υπηρεσιών delivery ή courier, στις ίδιες περιοχές, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Εύβοιας και Σποράδων μέχρι τις 10.00 το πρωί.

Ανάλογα με την εξέλιξη των μετερεωλογικών δεδομένων θα αποφασιστεί εάν και κατά πόσο θα γίνει διακοπή κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων στα Εθνικά Οδικά Δίκτυα που επηρεάζονται από την κακοκαιρία.

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 199 σημεία

Οπαδική βία - Μαρούσι: Ανήλικοι μαχαίρωσαν νεαρό

Σύνοδος Κορυφής για Μεταναστευτικό και Οικονομία: Τι θα πει ο Μητσοτάκης