“Καρφιά” Τσελέντη σε Συνολάκη για ενδεχόμενο σεισμό 8 Ρίχτερ στην Ελλάδα

Νέα κόντρα μεταξύ σεισμολόγων για το ενδεχόμενο ενός μεγάλου σεισμού στην Ελλάδα. Η δήλωση Συνολάκη, τα "καρφιά" του Τσελέντη και οι τοποθετήσεις Χουλιάρα και Παπαδόπουλου.



Νέο επεισόδιο στην κόντρα μεταξύ των Ελλήνων σεισμολόγων, αυτή τη φορά για τις συνέπειες που θα έχει στη χώρα μας ο φονικός σεισμός που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 6ης Φεβρουαρίου, στην Τουρκία, αλλά και για το αν αναμένουμε μεγάλο σεισμός στην Ελλάδα

Μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, ο Άκης Τσελέντης εμφανίστηκε επιφυλακτικός όσον αφορά τις εκτιμήσεις ενός σεισμού μεγέθους ανάλογου με αυτόν της Τουρκίας σημειώνοντας πως «δεν μπορώ να πετάξω μια "βόμβα" καθώς ο κίνδυνος είναι υπαρκτός αλλά όχι στην ίδια έκταση».

Ο σεισμολόγος εξήγησε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν μεγάλα ρήγματα στην ξηρά, αλλά μόνο στον υποθαλάσσιο χώρο.

Ανησυχία εξέφρασε για τα δημόσια κτίρια τα οποία έχουν ελεγχθεί όπως είπε μόνο στο 25% ενώ αναφορικά με τα σχολεία επέρριψε ευθύνες στους δήμους οι οποίοι όπως είπε οφείλουν οι ίδιοι να περνούν από ελέγχους κτίρια και όχι να πετάνε το «μπαλάκι» στον ΟΑΣΠ.

Καταλήγοντας ο κ. Τσελέντης επανέλαβε ότι ο σεισμός στην Τουρκία δεν επηρεάζει τον ελλαδικό χώρο. «Αν είχε σημειωθεί στο ρήγμα τη βόρειας Ανατολίας, θα ανησυχούσα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Χθες, ο Κώστας Συνολάκης, Καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών Πανεπιστημίου Κρήτης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, εξήγησε, μεταξύ άλλων, την εκτίμηση που υπάρχει ότι στην Ελλάδα, θα μπορούσε να συμβεί σεισμική δόνηση μεγέθους 8,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. «Τα σεισμικά τόξα, οι σεισμικές ζώνες και τα σεισμικά ρήγματα, δουλεύουν σε γεωλογικούς χρόνους οι οποίοι είναι πολύ πιο μακρείς από τον ανθρώπινο χρόνο. Όλες αυτές οι μετρήσεις συγκλίνουν στο να βγει αυτή η εκτίμηση της Οξφόρδης και του Κέιμπριτζ, ότι γίνονται πολύ μεγάλοι σεισμοί τέτοιας τάξης κάθε 600-800 χρόνια. Και επειδή ο τελευταίος μεγάλος σεισμός που γνωρίζουμε έγινε το 1303, αυτό μας δείχνει ότι είμαστε κοντά, τηρουμένων των αναλογιών και περιμένουμε έναν τέτοιο σεισμό στα επόμενα 100 χρόνια. Έχουμε μπει στην 100ετία, που τηρουμένων των αναλογιών θα γίνει ένας μεγάλος σεισμός στο ελληνικό τόξο», ανέφερε ο κ. Συνολάκης.

Από την πλευρά του και ο σεισμολόγος Γεράσιμος Χουλιάρας, τόνισε πως «κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα ενός τέτοιου σεισμού σαν της Τουρκίας, στον ελλαδικό χώρο». Ωστόσο, όπως είπε, οι επιπτώσεις στην Ελλάδα, θα είναι μικρότερες από αυτές σε Τουρκία και Συρία, όπου οι νεκροί έχουν ξεπεράσει ήδη τις 16.000.

Ο κ. Χουλιάρας μιλώντας στον ΣΚΑΙ, τόνισε πως το συγκεκριμένο ρήγμα που έδωσε τον σεισμό στην Τουρκία είναι πολύ μακριά από την Ελλάδα (πάνω από 1.000 χιλιόμετρα) για να την επηρεάσει σεισμικά, για να γίνει δηλαδή μεταφορά τάσης από το επίκεντρο του συγκεκριμένου σεισμού στη χώρα μας.

«Το φαινόμενο ντόμινο το είδαμε αμέσως μετά τη γένεση των 7,8 Ρίχτερ. Σε εννέα ώρες είδαμε ένα ντόμινο, είδαμε ότι εκατό χιλιόμετρα πιο πάνω έγινε ένας σεισμός 7,5 Ρίχτερ», ανέφερε, εξηγώντας ότι το "ντόμινο” αυτό δε φτάνει μέχρι την Ελλάδα. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι ένας τέτοιος σεισμός δεν μπορεί κάποια στιγμή να σημειωθεί στη χώρα μας.

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα μπορεί να συμβούν και στην Ελλάδα ισχυροί σεισμοί, αντίστοιχοι αυτών που έχουν πλήξει την Τουρκία και την Συρία, ανέφερε, χθες ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως επεσήμανε ο Διευθυντής Ερευνών του Σεισμολογικού Ινστιτούτου, «Αυτός ο σεισμός των 7,8 και των 7,5 Ρίχτερ στην Τουρκία, μπορεί να ενεργοποιήσει ρήγματα στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Η Ελλάδα δεν βγαίνει από το κάδρο, αλλά είναι πιο πιθανό να συμβεί στις πιο κοντινές περιοχές σε αυτό το ρήγμα, δηλαδή στην Τουρκία, στην Συρία, αλλά και στην Κύπρο, στο κυπριακό σεισμικό τόξο, που είναι πολύ κοντά στην περιοχή».

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος υπενθύμισε ότι «είχαμε τα 7,5 Ρίχτερ στην θάλασσα του Μαρμαρά το 1999 και 21 ημέρες μετά διήγειρε, προκάλεσε τον σεισμό της Πάρνηθας. Δημοσιεύσεις επιστημονικές απέδειξαν ότι ο σεισμός της Πάρνηθας προκλήθηκε από τον σεισμό στην θάλασσα του Μαρμαρά». «Σεισμοί εντάσεως 6,5 και 7 Ρίχτερ στην περιοχή μας, είναι μέσα στα ενδεχόμενα να συμβούν», κατέληξε ο κ. Παπαδόπουλος.

