Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός - Παπαδόπουλος: Πιθανά τα 6,5 - 7 Ρίχτερ στην Ελλάδα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την πιθανότητα να ενεργοποιηθεί ρήγμα στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, λόγω των δονήσεων που προκάλεσαν τις χιλιάδες θανάτους και τις καταστροφές σε Τουρκία και Συρία.

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα μπορεί να συμβούν και στην Ελλάδα ισχυροί σεισμοί, αντίστοιχοι αυτών που έχουν πλήξει την Τουρκία και την Συρία, ανέφερε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως επεσήμανε ο Διευθυντής Ερευνών του Σεισμολογικού Ινστιτούτου, «Αυτός ο σεισμός των 7,8 και των 7,5 Ρίχτερ στην Τουρκία, μπορεί να ενεργοποιήσει ρήγματα στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Η Ελλάδα δεν βγαίνει από το κάδρο, αλλά είναι πιο πιθανό να συμβεί στις πιο κοντινές περιοχές σε αυτό το ρήγμα, δηλαδή στην Τουρκία, στην Συρία, αλλά και στην Κύπρο, στο κυπριακό σεισμικό τόξο, που είναι πολύ κοντά στην περιοχή.

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος υπενθύμισε ότι «είχαμε τα 7,5 Ρίχτερ στην θάλασσα του Μαρμαρά το 1999 και 21 ημέρες μετά διήγειρε, προκάλεσε τον σεισμό της Πάρνηθας. Δημοσιεύσεις επιστημονικές απέδειξαν ότι ο σεισμός της Πάρνηθας προκλήθηκε από τον σεισμό στην θάλασσα του Μαρμαρά».

«Σεισμοί εντάσεως 6,5 και 7 Ρίχτερ στην περιοχή μας, είναι μέσα στα ενδεχόμενα να συμβούν», κατέληξε ο κ. Παπαδόπουλος.





Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία - Αυτοκίνητο: Πως απομακρύνω εύκολα τον πάγο από τα τζάμια

Οπαδική βία - Μαρούσι: Ανήλικοι μαχαίρωσαν νεαρό

Σύνοδος Κορυφής για Μεταναστευτικό και Οικονομία: Τι θα πει ο Μητσοτάκης