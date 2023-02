Σεισμός στη Συρία: Διάσωση σκύλου από τα χαλάσματα (βίντεο)

Συγκινούν οι εικόνες με τον σκύλο που είχε εγκλωβιστεί στα συντρίμμια ακινήτου. Καρέ - καρέ η διάσωση του.

Στη δημοσιότητα δόθηκε ένα βίντεο από την σεισμόπληκτη Συρία με την διάσωση ενός σκύλου.

Ο σκύλος εγκλωβίστηκε σε χαλάσματα κτηρίου, μετά από τον πολύνεκρο σεισμό, ο οποίος έχει στοιχίσει την ζωή σε τουλάχιστον 15.000 ανθρώπους σε Συρία και Τουρκία.

Στο βίντεο διακρίνονται οι διασώστες που δίνουν νερό στο ζώο, το οποίο είναι εγκλωβισμένο για ώρες στα συντρίμμια.

Αμέσως μετά, με προσεκτικές κινήσεις οι διασώστες απεγκλωβίζουν τον συμπαθέστατο σκύλο.

Παρακολουθήστε το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου:

During the analysis of the rubble, rescuers found a dog that survived the collapse of a building during earthquakes.



The dog stuck under the rubble, despite being tired, was clearly delighted with the people and the water that they had with them. pic.twitter.com/dCfVfyS3CP