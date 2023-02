Τοπικά Νέα

Κιλκίς: Επεισοδιακή καταδίωξη άνδρα που μετέφερε ναρκωτικά (εικόνες)

Συνελήφθη μετά απο επεισοδιακή καταδίωξη στο Κιλκίς αλλοδαπός που προσπάθησε να περάσει στην χώρα μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών.



Αστυνομική επιχείρηση στο Κιλκίς οδήγησε στη σύλληψη 27χρονου αλλοδαπού, με την κατηγορία ότι μετέφερε με Ι.Χ. αυτοκίνητο συνολικά 45 κιλά κάνναβη.

Η σύλληψή του ήταν επεισοδιακή, καθώς στην προσπάθειά του να διαφύγει συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα, με συνέπεια να προκαλέσει, ευτυχώς, μόνο υλικές ζημιές. Ο 27χρονος, υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, φέρεται πως είχε παραλάβει την παραπάνω ναρκωτική ουσία από δύσβατη παραμεθόρια περιοχή του Κιλκίς.

Αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Κιλκίς είχαν πληροφορίες για την εγκληματική του δράση και τον έθεσαν υπό παρακολούθηση. Όταν, χθες το μεσημέρι, έφτασε κοντά στην περιοχή του Πολυκάστρου οι αστυνομικοί τού έκαναν σήμα να σταματήσει, αλλά εκείνος τους αγνόησε αναπτύσσοντας ταχύτητα. Όταν επιχείρησε να κάνει αναστροφή στο οδόστρωμα συγκρούστηκε με άλλο όχημα και ακινητοποιήθηκε.

Στο όχημά του βρέθηκαν δύο ταξιδιωτικοί σάκοι με 40 συσκευασίες κάνναβης, συνολικού βάρους 45 κιλών και 2 γραμμαρίων.

Ο 27χρονος οδηγείται στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς για τα περαιτέρω.

