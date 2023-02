Κοινωνία

Missing Alert για την εξαφάνιση 48χρονου από νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε χάθηκαν τα ίχνη του 48χρονου. Η ανακοίνωση από τον Σύλλογο "Το Χαμόγελο του Παιδιού".



Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση 48χρονου από Νοσηλευτικό Ίδρυμα στην περιοχή του Χαϊδαρίου.

Η ανακοίνωση από το "Χαμόγελο του Παιδιού":

"Στις 13/01/2023, εξαφανίστηκε από Νοσηλευτικό Ίδρυμα στην περιοχή του Χαϊδαρίου, ο Ηρακλής Χολέβας, 48 ετών. Σήμερα 10/2/23, μετά από αναφορά που πραγματοποιήθηκε για να συνεχιστούν οι έρευνες για την αναζήτησή του, το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Ηρακλής Χολεβας έχει ύψος 1,80 μ., είναι εύσωμος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Έχει τατουάζ στο αριστερό μπράτσο "die young" και έχει ελαφριά πτώση του ενός βλεφάρου.

Δεν γνωρίζουμε τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση."

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Τρένα: Ποια δρομολόγια καταργούνται το Σάββατο

Σημεία για rapid test δωρεάν το Σάββατο

Καιρός: Κρύο και παροδικές βροχές το Σάββατο