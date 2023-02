Αθλητικά

Άλκης Καμπανός: ο αστυνομικός, ο οδηγός και η οργή του πατέρα

Συνείζεται για 8ή ημέρα η ακροματική διαδικασία στην δίκη για την δολοφονία του 19χρονου, στην σκιά του ξεσπάσματος του πατέρα του, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Για 8η μέρα συνεχίζεται, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, η δίκη των 12 κατηγορούμενων για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού και τον τραυματισμό των δύο φίλων του, κατά την άγρια οπαδική επίθεση, στην περιοχή της Χαριλάου, τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου 2022.

Στο βήμα του μάρτυρα θα ανέβει για 3η συνεχή συνεδρίαση ο αστυνομικός του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, η εξέταση του οποίου διεκόπη στο στάδιο των ερωτήσεων από τους συνηγόρους υπεράσπισης. Πρόκειται για βασικό μάρτυρα τού κατηγορητηρίου, καθώς η υπηρεσία του διενήργησε τις έρευνες για τη σύλληψη των 12 εμπλεκόμενων προσώπων.

Στη συνέχεια, είναι προγραμματισμένο να καταθέσει οδηγός αυτοκινήτου που βρισκόταν σε μικρή απόσταση από τον τόπο τέλεσης του εγκλήματος. Ο συγκεκριμένος μάρτυρας διερχόταν από το σημείο και το όχημά του βρέθηκε πίσω από τα ακινητοποιημένα αυτοκίνητα των κατηγορουμένων.

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση ξεχώρισε το ξέσπασμα του Αριστείδη Καμπανού, πατέρα του 'Αλκη, που παρακολουθώντας την εξέταση του μάρτυρα αστυνομικού από τους συνηγόρους υπεράσπισης φώναξε τα τελευταία λόγια του γιου του - «Μη με χτυπάτε άλλο» - αποχωρώντας από το ακροατήριο. Είχε προηγηθεί η προβολή τεσσάρων βίντεο από το σημείο της φονικής επίθεσης.

