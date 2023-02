Τεχνολογία - Επιστήμη

ΕΜΠ - Προσομοιωτής: Πως είναι ένας σεισμός 7,8 Ρίχτερ (βίντεο)

Δείτε το μέγεθος της δόνησης και την πίεση που δέχθηκαν τα κτήρια σε Τουρκία και Συρία. Ποια είναι, κατά τον Καθηγητή του Πολυτεχνείου, η “μεγάλη πληγή” των ακινήτων στην σεισμόπληκτη περιοχή.

Αίσθηση προκαλούν οι εικόνες από την προσομοίωση ενός σεισμού μεγέθους 7,8 Ρίχτερ, όπως αυτός που συγκλόνισε την Τουρκία και την Συρία, σκορπίζοντας τον θάνατο και την καταστροφή, με τις καταρρεύσεις χιλιάδων κτηρίων.

Στο Εργαστήριο της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, έγινε προσομοίωση σεισμού μεγέθους 7,8 Ρίχτερ και αποτυπώθηκε η δόνηση στο έδαφος της περιοχής όπου έχει αισθητή η δόνηση.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Χάρης Μουζάκης, Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Διευθυντής του Εργαστηρίου της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, «έγινε πιστή αναπαραγωγή του σεισμού, ως προς τις επιταχύνσεις, με βάση τα στοιχεία του σεισμού της Τουρκίας. Από αυτό που είδατε, τις δονήσεις στο έδαφος, σκεφθείτε ότι πάνω στα κτήρια, στους ορόφους, η δόνηση που βίωσαν οι άνθρωποι είναι 2 με 3 φορές μεγαλύτερη και δύσκολα οι άνθρωποι μπορούν να αντέξουν να μείνουν όρθιοι».

«Οι καταγραφές που έχουμε σε πάρα πολλές περιοχές από αυτές, είναι σε τιμές αντίστοιχες με αυτές που έχουμε καταγράψει στην Ελλάδα. Υπάρχουν περιοχές που υπέστησαν μεγαλύτερες επιταχύνσεις. Όμως, αν τα κτήρια και οι υποδομές σχεδιαστούν κατάλληλα, μπορούν να αντέξουν», επεσήμανε ο κ. Μουζάκης.

Επεσήμανε μάλιστα ότι για τις καταστροφές στην σεισμόπληκτη περιοχή και τις καταρρεύσεις κτηρίων, «η λέξη κλειδί είναι η λέξη “αμνηστία”. Στην Τουρκία έχουν ειδικό νόμο που αμνηστεύουν παραβάσεις στα κτήρια. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα 5ώροφο κτήριο που έχει γίνει 8ώροφο, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στον σεισμό».

