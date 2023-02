Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη Καμπανού: "Ήθελαν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά"

Μεγάλη ένταση στην μαραθώνια κατάθεση του αστυνομικού. Όλα όσα ανέφερε για τη μέρα του εγκλήματος. Η δίκη θα συνεχιστεί την Πέμπτη με την κατάθεση δύο αυτοπτών μαρτύρων.

Σε κλίμα έντασης ολοκληρώθηκε η μαραθώνια κατάθεση του αστυνομικού του τμήματος εγκλημάτων κατά ζωής στη δίκη για τη δολοφονία του Άλκη καμπανού. Ο Αλέξης Κούγιας, αντάλλαξε βαριές εκφράσεις με τον συνήγορο υπεράσπισης Βασίλη ταουξη, όταν ορισμένοι συνήγοροι άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο, η παρέα του Άλκη καμπανού, να ήταν ομάδα περιφρούρησης οπαδών του Άρη

H δικη χρειάστηκε να διακοπεί όταν ο Αλέξης Κούγιας αντέδρασε στις εκφράσεις ορισμένων συνηγόρων οι οποίοι άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο η παρέα του Άλκη να ήταν ομάδα περιφρούρησης οπαδών του Άρη και δέχθηκε επίθεση από τον συνήγορο υπεράσπισης Βασίλη Ταουξή. Στη συνέχεια ο αστυνομικός, δέχθηκε δεκάδες ερωτήσεις για το μοιραίο βράδυ, ανέλυσε με λεπτομέρεια τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας που δείχνουν την κίνηση των οχημάτων και τη θέση των κατηγορουμένων, ενώ αναφέρθηκε για μία ακόμη φορά και στο κίνητρο τους.

Επανέλαβε ότι σκοπός των κατηγορουμένων ήταν «να επιτεθούν σε οποιονδήποτε οπαδό του 'Αρη», αρκεί να υπήρχε αριθμητική υπεροχή εκ μέρους τους. Αναφερόμενος στα χτυπήματα που δέχθηκε ο 19χρονος 'Αλκης και στην αιτία θανάτου (συρροή τραυμάτων στη μηριαία αρτηρία και κακώσεις στο κεφάλι, σύμφωνα με την ιατροδικαστική), είπε ότι ακόμη κι αν δεν ήταν το τραύμα στο πόδι «δεν νομίζω να υπήρχε δυνατότητα να επιβιώσει». «Ήθελαν να προκαλέσουν ζημιά και η ζημιά είναι μεγάλη» ανέφερε ο ίδιος μάρτυρας, σε άλλο σημείο της κατάθεσής του, σχολιάζοντας τον τρόπο επίθεσης και τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν.

Στο μεταξύ, αίτημα να κληθούν και να καταθέσουν ως μάρτυρες οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας Θεσσαλονίκης που έφτασαν στον τόπο του εγκλήματος, προ της αφίξεως των συναδέλφων τους από το Εγκλημάτων κατά Ζωής, υπέβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης. Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να απαντήσει ως προς την ικανοποίηση ή μη του αιτήματος και θα αποφανθεί σχετικά κατά την εξέλιξη της διαδικασίας κι αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Η δίκη θα συνεχιστεί την Πέμπτη οπότε είναι προγραμματισμένο να εξεταστεί ο επόμενος μάρτυρας. Πρόκειται για τον οδηγό του αυτοκινήτου που βρισκόταν σε μικρή απόσταση από τον τόπο τέλεσης του εγκλήματος. Ο συγκεκριμένος μάρτυρας διερχόταν από το σημείο και το όχημά του βρέθηκε πίσω από τα ακινητοποιημένα αυτοκίνητα που χρησιμοποίησαν οι 12 κατηγορούμενοι.

