Ρούλα Πισπιρίγκου: Δασκαλάκης - Κούγιας διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην δίκη

Αντιμέτωπος με τα ερωτήματα του συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορούμενης ως δολοφόνου του παιδιού τους, βρίσκεται στο δικαστήριο ο εν διαστάσει σύζυγος της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Μία δύσκολη και πολύωρη διαδικασία ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου αναμένεται ότι θα έχει σήμερα μπροστά του ο εν διαστάσει σύζυγος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Μάνος Δασκαλάκης ο οποίος καλείται να απαντήσει στις ερωτήσεις της υπεράσπισης της κατηγορουμένης για τον θάνατο του πρώτου παιδιού τους, της 9χρονης Τζωρτζίνας.

Ο πατέρας των τριών παιδιών που σύμφωνα με την Δικαιοσύνη οδηγήθηκαν στον θάνατο από τα χέρια της μητέρας τους, θα συνεχίσει σήμερα την κατάθεση που ξεκίνησε στις 31 Ιανουαρίου στο δικαστήριο, με την διαδικασία να προχωρά με την εξέταση του από τον συνήγορο της 34χρονης, Αλέξη Κούγια.

Όπως όλα δείχνουν ο συνήγορος της 34χρονης προσωρινά κρατούμενης κατηγορούμενης, σκοπεύει να δυσκολέψει πολύ τον πατέρα των τριών παιδιών που στέκεται στην πλευρά της Υποστήριξης της κατηγορίας απέναντι από την γυναίκα που πριν έναν χρόνο θεωρούσε όχι μόνο αθώα αλλά και "υποδειγματική μητέρα". Ο κ. Κούγιας είπε μάλιστα έξω από το δικαστήριο στην προηγούμενη συνεδρίαση πως στην επόμενη δικάσιμο, δηλαδή στην σημερινή "κάποιος θα βρεθεί κατηγορούμενος", φροντίζοντας να διευκρινίσει πως δεν εννοεί κάποιον νέο κατηγορούμενο για τον θάνατο της Τζωρτζίνας.

Ο μάρτυρας είπε στο δικαστήριο ότι "την στήριξα την κατηγορούμενη ως όφειλα μέχρι που συνελήφθη" καθώς δεν υπήρχε το παραμικρό στοιχείο, όπως ανέφερε, που να τον κάνει να αμφιβάλει για την μητέρα των παιδιών του. Είπε επίσης πως εκ των υστέρων δίνει άλλη ερμηνεία σε γεγονότα και πλέον στηρίζοντας τις παραδοχές του κατηγορητηρίου συνδέει τα περιστατικά που εμφάνιζαν τα παιδιά, με κρίσεις στην σχέση του με την Ρούλα Πισπιρίγκου.

Όπως είπε ο Μάνος Δασκαλάκης, ο χαμός της Τζωρτζίνας σχετίζεται άμεσα με την απόφαση του να φύγει για ακόμη μία φορά από το σπίτι όπου είχε επιστρέψει όταν η 9χρονη έμεινε καθολικά ανάπηρη μετά από επεισόδιο ανακοπής που υπέστη στο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον κ. Δασκαλάκη η άρνηση του να δεχθεί την πρόταση της 34χρονης να "τα βρουν" και αντίστοιχα η δική της άρνηση να δεχθεί ότι η επιστροφή του αφορούσε αποκλειστικά στην κατάσταση του παιδιού, ήταν αυτή που οδήγησε το κοριτσάκι ξανά, στο Νοσοκομείο και εν συνεχεία στην απώλεια του.

"Το έκανε για να με τιμωρήσει" είπε ο μάρτυρας στο δικαστήριο , δίνοντας αφορμή στην υπεράσπιση της Ρούλας Πισπιρίγκου να δηλώσει πως με αυτήν την εκδοχή , ο Μάνος Δασκαλάκης "κονιορτοποίησε το κατηγορητήριο". Σύμφωνα με τον κ. Κούγια, ο ισχυρισμός του μάρτυρα στο δικαστήριο είναι εντελώς διαφορετική συνθήκη από εκείνη που δέχεται το παραπεμπτικό βούλευμα το οποίο θεωρεί κίνητρο των δολοφονιών την εμμονή της 34χρονης να "κρατήσει στο σπίτι" τον μέχρι τότε σύζυγο της.

Ο 31χρονος πατέρας αναμένεται πως σήμερα θα ερωτηθεί για όλα και φέρεται να είναι προετοιμασμένος για την "μάχη" ουσίας αλλά και εντυπώσεων στην οποία θα κληθεί όχι μόνο να επαναλάβει εκείνα που έχει σημειώσει στην προηγούμενη συνεδρίαση η υπεράσπιση της άλλοτε συζύγου του, αλλά και σε εκείνα που θα θελήσει να αναδείξει ο κ. Κούγιας ο οποίος εξαρχής έχει αμφισβητήσει τα πάντα δηλώνοντας πως η υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου είναι μία "δικαστική πλάνη".

