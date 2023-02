Πολιτισμός

Πέθανε η Ντενίζ Μπαλτσαβιά

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο προκάλεσε το άγγελμα του θανάτου της Ντενίζ Μπλατσαβιά, που έγινε ευρέως γνωστή από την συμμετοχή σε τηλεοπτικές σειρές.

Πέθανε η ηθοποιός Ντενίζ Μπαλτσαβιά, που έγινε ιδιαίτερα γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τις σειρές «Εκείνες και εγώ» ως «θεία Ορτανσία» και «Ψίθυροι Καρδιάς», όπου ενσάρκωνε τη γιαγιά της Ερατούς.

Είχε συμμετάσχει στις τηλεοπτικές σειρές:

Ο θησαυρός της Αγγελίνας (2005),



Αγάπη στα 16 (2004),



Λίφτινγκ (2001),



Ροζ ολοταχώς (2001),



Οι αριθμημένοι (1998,)



Η ηλικία της θάλασσας (1978),



Ψίθυροι καρδιάς (1997),



Εκείνες κι εγώ (1996),



Οι μεν και οι δεν (1993),



Οι φρουροί της Αχαΐας (1992).

Η Ντενίζ Μπαλτσαβιά γεννήθηκε στο Αργοστόλι και σύζυγός της υπήρξε ο ηθοποιός Βασίλης Κολοβός. Έχει ανιψιά (εγγονή του αδερφού της) την, επίσης ηθοποιό, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά.

Μόλις τελείωσε το γυμνάσιο, πήγε στην Αγγλία, όπου σπούδασε αγγλική φιλολογία στο πανεπιστήμιο του Λονδίνου και παράλληλα στη δραματική σχολή «Webber Douglas Academy for Signing and Dramatic Art», ενώ έκανε θέατρο στο «Old Vic» στο Λονδίνο.

Εγγράφηκε στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών στις 21 Δεκεμβρίου 1974 και ως μέλος ανέπτυξε συνδικαλιστική δραστηριότητα ούσα μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου & Πρόεδρος Εξελεγκτικής Επιτροπής, ενώ υπήρξε επίσης μέλος του ΚΚΕ με ενεργό δράση.

Βραβεύτηκε με τιμητική πλακέτα από την «Poetry Society» του Λονδίνου, για ρεσιτάλ απαγγελίας ποιημάτων του Σαίξπητρ και ερμηνεία σκηνών από έργα του το 1957.

Στην καριέρα της συνεργάστηκε με ηθοποιούς όπως οι Μάνος Κατράκης, Κατίνα Παξινού, Αλέξης Μινωτή, Τζένη Καρέζη, Κώστας Καζάκο, Μαριέτα Ριάλδη, Σοφία Βέμπο κ.α., ενώ η πρώτη της επιτυχία ήταν στο έργο «Μάνα, μητέρα, μαμά», στο Θέατρο του Πειραιά σε σκηνοθεσία του Τάκη Βουτέρη.

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωση του αναφέρει:

«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετάμε την αγαπημένη μας συντρόφισσα, τη σπουδαία ηθοποιό, Ντενίζ Μπαλτσαβιά.

Η Ντενίζ Μπαλτσαβιά αγάπησε πολύ τη δουλειά της. Υπήρξε μαχητική και ασυμβίβαστη μέχρι τέλους στην Τέχνη της και τον κοινωνικό αγώνα. Πάνω στο σανίδι του θεάτρου για περισσότερες από 4 δεκαετίες πάλεψε, δημιούργησε, ονειρεύτηκε.

Με απόλυτη συνείδηση για τον διαπαιδαγωγητικό χαρακτήρα του Πολιτισμού υπηρέτησε την Τέχνη που ανεβάζει τη ζωή. «Η τέχνη είναι για τον λαό, όχι για τους εκλεκτούς. Η τέχνη μορφώνει το λαό, είναι η ζωή του η ίδια», έλεγε.

Σπούδασε αγγλική φιλολογία και θέατρο στην Αγγλία, ενώ παράλληλα δούλευε. Με την επιστροφή της στην Ελλάδα συνεργάστηκε με σπουδαίους ηθοποιούς και σκηνοθέτες της χώρας μας, όπως τους Παξινού, Μινωτή, Καρέζη, Καζάκο, Γεωργούλη, Παΐζη.

Πρώτη της εμφάνιση ήταν με το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο του Μάνου Κατράκη. Σημαντικοί ήταν οι ρόλοι της και στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Παρέμεινε πιστή στα ιδανικά του ΚΚΕ, μέλους του οποίου υπήρξε μέχρι το τέλος της ζωής της. Για τα δικαιώματα του κλάδου της πάλεψε για χρόνια μέσα από τις γραμμές του ΣΕΗ. Το τελευταίο διάστημα φιλοξενούταν στο «Σπίτι του Αγωνιστή». Το ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια σε όλους τους οικείους της».

