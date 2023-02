Αθλητικά

Άλκης Καμπανός - Μάρτυρας: Φορούσαν κουκούλες και έτρεξαν κατά πάνω του

Αντιφάσεις στην κατάθεση του μάρτυρα, σε σχέση με προηγούμενες αναφορές του στις Αρχές, επισημάνθηκαν απο την Εισαγγελέα, στην διάρκεια της δίκης.

(εικόνα αρχείου)

«Ακούσαμε φωνές, βρισιές, βογκητά. Είδαμε άτομα να τρέχουν προς τα πίσω. Σοκαριστήκαμε. Καταλάβαμε ότι ήταν οπαδικό», ανέφερε μάρτυρας που μαζί με τον φίλο του βρέθηκαν κοντά στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η δολοφονική επίθεση που στοίχισε τη ζωή στον 19χρονο 'Αλκη Καμπανό. Ο μάρτυρας, με την εξέταση του οποίου συνεχίζεται για 9η μέρα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου η Θεσσαλονίκη η δίκη των 12 κατηγορουμένων, επέβαινε σε αυτοκίνητο και διέρχονταν τυχαία από το σημείο τέλεσης του εγκλήματος, αλλά η πορεία τους ανακόπηκε, όταν βρέθηκαν μπροστά τους τα δύο από τρία αυτοκίνητα που χρησιμοποίησαν οι κατηγορούμενοι.

«Ήμουν με το φίλο μου. Είχαμε πάει στην Τούμπα για φαγητό και επιστρέφαμε σπίτι. Έτυχε να περνάμε από κεί. Είδαμε τρία αμάξια: το ένα έστριψε αριστερά και τα άλλα δύο σταματήσανε μπροστά μας οπότε ακινητοποιηθήκαμε εκεί», ξεκίνησε την κατάθεση του ο 20χρονος, που - όπως εξήγησε - καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Ξετυλίγοντας το κουβάρι των αναμνήσεών του, συνέχισε λέγοντας ότι είδε 4 με 5 άτομα να βγαίνουν από τα δύο μπροστινά οχήματα. «Ξεκίνησαν να τρέχουν προς τα εκεί (σ.σ. σημείο φονικού). Ακούσαμε κάποιες φωνές, είπαμε θα μαλώσουν. Τους πιο πολλούς τους είδα με κουκούλες, 2-3 δεν είχαν, αλλά δεν είδα καθαρά πρόσωπα […]

Βρίζανε τον 'Aρη, βρίζανε τον ΠΑΟΚ, ο ένας τον άλλον» ανέφερε, τονίζοντας ότι υπέστη σοκ. Κληθείς να απαντήσει εάν είδε τι συνέβαινε στο σημείο του φονικού, είπε ότι «δεν είχα καλή οπτική επαφή». Κατάθεσε ότι δύο άτομα «δεν ήταν ακριβώς στο συμβάν», αλλά κοντά στα δύο παραπάνω ακινητοποιημένα αυτοκίνητα «ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο». Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι διέκρινε να ανοίγει το πορτ- μπαγκάζ του πρώτου αυτοκινήτου απ' όπου βγήκε «κάτι, σαν σίδερο, ξύλο- ήταν κάτι μακρύ», με την περιγραφή αυτή να έρχεται σε αντίθεση με όσα είχε καταθέσει προανακριτικά στην αστυνομία, όταν η αναφορά για το πορτ - μπαγκάζ αφορούσε το δεύτερο όχημα. Αυτή η αντίφαση επισημάνθηκε και από την εισαγγελέα της έδρας, με τον μάρτυρα να αναφέρει πολλές φορές στην κατάθεσή του πως «δεν θυμάται».

Ο ίδιος ανέφερε ότι άκουσε για τον θάνατο του 'Αλκη την επόμενη μέρα κι όταν διαπίστωσαν με τον φίλο του ότι κυκλοφορούν βίντεο στο Διαδίκτυο που εμφανίζουν και το δικό τους αυτοκίνητο «φοβηθήκαμε μήπως μπλέξουμε και "μας πάρει και μας η μπάλα"», οπότε αποφάσισαν να παρουσιαστούν στην αστυνομία για κατάθεση. Η εξέτασή του συνεχίζεται, ενώ ανάμεσα στους μάρτυρες που έχουν κληθεί να καταθέσουν σήμερα είναι και ο φίλος του που οδηγούσε το αυτοκίνητο.

