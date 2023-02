Life

“Στα 4” στο ANT1+: Πότε κάνει πρεμιέρα η σειρά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Τα κορίτσια με ρόδες πάνε παντού!". Η κωμική σειρά έρχεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ με διπλό επεισόδιο.

Η κωμωδία «Στα 4», με πρωταγωνίστρια τη Γεωργία Καλτσή, έρχεται με διπλό επεισόδιο στις 10 Μαρτίου αποκλειστικά στη streaming πλατφόρμα ΑΝΤ1+. Το νέο ΑΝΤ1+ Original είναι μια πρωτοποριακή παραγωγή που γράφει ιστορία στην ελληνική μυθοπλασία, έχοντας για πρώτη φορά ως βασικό χαρακτήρα ένα άτομο με αναπηρία και τοποθετώντας στο προσκήνιο την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη.

Το επίσημο trailer της σειράς έχει ήδη συγκεντρώσει θετικά σχόλια στα social media για τη φρέσκια προσέγγιση, το ιδιαίτερο χιούμορ και την αμεσότητα με την οποία παρουσιάζει την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία.

Η Γεωργία Καλτσή, ακριβώς όπως ο χαρακτήρας που υποδύεται, η Στέλλα, διεκδίκησε την αυτονομία της και έκανε σκοπό της ζωής της να αφυπνίσει την κοινωνία, επιμένοντας ότι αυτό που την καθιστά ανάπηρη δεν είναι το σώμα της, αλλά η αντίληψη των γύρω της.

Η ιστορία

Σου έχουν πει ποτέ ότι είσαι μαχητής της ζωής; Σε έχουν εκθειάσει για τη δύναμη ψυχής σου; Σε έχουν σταματήσει στον δρόμο για να σε πουν ήρωα; Η Στέλλα τα έχει ακούσει όλα αυτά... και τα έχει όλα γραμμένα! Γιατί δεν είναι ούτε «ήρωας», ούτε «έμπνευση». Είναι απλώς μια τύπισσα που αυτοσαρκάζεται, βρίζει, γελάει με καφρίλες, τσαντίζεται με τους γονείς της, ψάχνει έναν γκόμενο που να μοιάζει στον Απόστολο Γκλέτσο και προσπαθεί να τα φέρει βόλτα όλα αυτά… πάνω στις τέσσερις ρόδες ενός χειροκίνητου αναπηρικού αμαξιδίου.

Μετά από ένα ατύχημα, η Στέλλα καλείται να προσαρμοστεί στη νέα της ζωή ως ανάπηρη γυναίκα, αντιμετωπίζοντας καθημερινά το χάος των αθηναϊκών πεζοδρομίων και του ελληνικού δημοσίου, τα ψευτολυπημένα βλέμματα των περαστικών και τον παραλογισμό των γονιών της, με τους οποίους αναγκάστηκε να μείνει ξανά μετά από χρόνια. Ώσπου μια νύχτα, αγανακτισμένη, παίρνει μια βαθιά ανάσα και αποφασίζει κάνει το μεγάλο βήμα (περίπου)… να ζήσει ανεξάρτητη. Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Θα βρει βοηθό, θα ξαναφορέσει τα αγαπημένα της τακούνια, θα γκομενίσει, θα γίνει viral, θα αλλάξει σπίτι, θα γνωρίσει κι άλλους ανάπηρους ανθρώπους, θα απελπιστεί πού και πού και, τελικά, θα χτίσει τη ζωή της από την αρχή. Και ακόμα κι αν δεν γίνει ο ήρωας που θέλουν οι υπόλοιποι, η Στέλλα θα γίνει η ηρωίδα της δικής της ζωής.

Σενάριο: Θέμης Γκυρτής

Σκηνοθεσία: Σέργιος Κωνσταντινίδης

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Πρωταγωνιστούν: Γεωργία Καλτσή, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ιωάννα Μαυρέα, Ελένη Μπούκλη, Δημήτρης Κίτσος, Γιάννης Τσουμαράκης, Αλέξανδρος Πέρρος, Αντώνης Γιαννάκος, Πάνος Ζουρνατζίδης, Δήμητρα Ματσούκα, Ειρήνη Κοράκη, Πάνος Πουλπαθέλης, Βασίλης Κατσής, Έλλη Δρίβα, Νάνσυ Μπούκλη, Αλέξανδρος Μούκανος, Εριέττα Μανούρη, Δημήτρης Πασσάς, Απόστολος Γκλέτσος

Σχετικά με το ΑΝΤ1+

To ANT1+ είναι η streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ο οποίος, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία του, επεκτείνει την παρουσία του στον χώρο των ΟΤΤ (Over The Top) υπηρεσιών, σε Ελλάδα και Κύπρο. Το ANT1+ περιλαμβάνει τα ΑΝΤ1+ Originals, τις μεγαλύτερες πρωτότυπες ελληνικές παραγωγές, καθώς και ελληνικές ταινίες σε πρώτη προβολή, μια σημαντική συλλογή από δημοφιλείς ξένες σειρές σε αποκλειστική προβολή, ταινίες μεγάλων studio του εξωτερικού, πλούσιο παιδικό περιεχόμενο, ντοκιμαντέρ, αλλά και αγαπημένες σειρές και εκπομπές του ΑΝΤ1 ΤV. Στόχος της συνδρομητικής πλατφόρμας είναι να δημιουργεί και να προσφέρει διαρκώς νέο, πρωτότυπο, ελληνικό περιεχόμενο με γνώμονα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ελληνικού κοινού. Η πρόσβαση στο ΑΝΤ1+ είναι διαθέσιμη από Smart TV, κινητά τηλέφωνα και tablet (Android & iOS) μέσω της εφαρμογής ΑΝΤ1+, καθώς και από υπολογιστή μέσα από τον ιστότοπο antennaplus.gr.

Σχετικά με την Antenna Studios

Η Antenna Studios, η εταιρεία παραγωγής και διανομής περιεχομένου του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, παράγει περισσότερες από 2.500 ώρες τηλεοπτικού προγράμματος τον χρόνο και, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, περιλαμβάνεται και η «ΑΝΤ1 Σχολή Σεναρίου», η πρώτη σχολή σεναρίου στην Ελλάδα. H Antenna Studios αποτελεί βασικό πυλώνα στη δημιουργία των ΑΝΤ1+ Originals, το πρωτότυπο ελληνικό περιεχόμενο που προβάλλεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, τη streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ. Στόχος της Αntenna Studios είναι να δημιουργεί περιεχόμενο που εμπλουτίζει το πρόγραμμα του ΑΝΤ1 TV με κορυφαίες σειρές και εκπομπές, ενώ έχει διανείμει διεθνώς 8.500 ώρες ελληνικών δραματικών σειρών. , Με γνώμονα την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για υψηλής ποιότητας πρωτότυπο περιεχόμενο με ελληνικό χαρακτήρα, η Antenna Studios συνάπτει διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες συμπαραγωγής και διανομής περιεχομένου με δημιουργούς και παραγωγούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός - 12χρονη: Ο γιατρός, οι βιασμοί για 50 ευρώ και οι καταγγελίες (εικόνες)

Πισπιρίγκου - Κούγιας: Ο Δασκαλάκης, ο καβγάς, τα σέξι εσώρουχα και ο “κλαρινογαμπρός” (βίντεο)

Σεισμός - Τουρκία: 17χρονη βγήκε ζωντανή 248 ώρες μετά τα 7,8 Ρίχτερ (εικόνες)