Υγεία - Περιβάλλον

Κορυδαλλός – Γηροκομείο: Το πόρισμα και οι “τρόφιμοι που φαίνεται να αγνοούνται”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ προκαλεί το περιεχόμενο της Έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη, για τις συνθήκες λειτουργίας και για την διαβίωση των φιλοξενούμενων στην Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων, που καταγγέλλεται ως “κολαστήριο”.

Πολλαπλές εκθέσεις αυτοψίας της Περιφέρειας Αττικής στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στον Κορυδαλλό την τελευταία πενταετία κατέγραφαν σωρεία παραβάσεων και κακές και επικίνδυνες για τους ηλικιωμένους συνθήκες διαβίωσης. Ωστόσο, παρά τη γνωστοποίηση των ζητημάτων στις δικαστικές αρχές και την απόφαση για σφράγιση της μονάδας από τον Σεπτέμβριο του 2020, αυτή συνέχιζε απρόσκοπτα τη λειτουργία της έως και πριν από λίγες ημέρες οπότε και παρενέβη η αστυνομία. Στο μεταξύ, στα τέλη του 2021 η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων –και ενώ εναντίον της εκκρεμούσαν αποφάσεις σφράγισης– μεταβιβάστηκε σε νέο ιδιοκτήτη ο οποίος, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Καθημερινής», έχει επιβαρυμένο ποινικό μητρώο.

Η αποκάλυψη ξεκίνησε όταν ο Συνήγορος του Πολίτη, έπειτα από καταγγελία πολίτη για τις κακές συνθήκες διαβίωσης στη μονάδα, παρέστη σε αιφνίδια αυτοψία των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας στις 22 Νοεμβρίου 2022. Οπως διαπιστώθηκε και αναφέρεται στην έκθεση που συνέταξε –την οποία έχει στη διάθεσή της η «Κ»– την ημέρα της αυτοψίας στη μονάδα φιλοξενούνταν 56 άνθρωποι, χωρίς άδεια λειτουργίας και σε συνθήκες εντελώς ακατάλληλες.

Οι τρόφιμοι ήταν ατημέλητοι και απεριποίητοι και φορούσαν βρώμικα ρούχα τα οποία δεν ήταν δικά τους. Στη μονάδα όταν γινόταν εισαγωγή κρατούνταν όλα τα ρούχα, τα οποία τοποθετούνταν σε ντουλάπα και μοιράζονταν τυχαία. Ολοι οι τρόφιμοι ήταν ακίνητοι, δεν μιλούσαν και δεν επικοινωνούσαν, ενώ πουθενά δεν υπήρχε κάποιου είδους στοιχείο απασχόλησης ή διασκέδασης όπως τηλεόραση, ραδιόφωνο, βιβλίο ή κάποιο επιτραπέζιο. Η ατμόσφαιρα στον χώρο ήταν αποπνικτική, μύριζε ούρα και στα κρεβάτια τα στρώματα ήταν πολύ λεπτά και με βρώμικα κλινοσκεπάσματα. Τα στοιχεία από το κέτερινγκ της μονάδας δείχνουν ότι αγοράζονταν λιγότερες μερίδες σε σχέση με τους τροφίμους (π.χ. 35 μερίδες για 56 άτομα) και πολλοί τρόφιμοι ανέφεραν ότι δεν είχαν φάει μεσημεριανό παρά τις διαβεβαιώσεις του ατόμου – υπεύθυνου, ο οποίος μάλιστα φέρεται ότι είναι γιατρός.

Οι τρόφιμοι ήταν καταβεβλημένοι, αδύναμοι με πολύ χαμηλό δείκτη μάζας σώματος, αποτέλεσμα υποσιτισμού. Κάποιοι είχαν δερματικές αλλοιώσεις και άλλοι φαίνονταν να πονούν (φώναζαν ζητώντας βοήθεια) ωστόσο δεν υπήρχε ιατρικός φάκελος για κανέναν, ούτε κάποιο αρχείο εξετάσεων. Ο φερόμενος ως γιατρός δικαιολόγησε την απουσία των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εξετάσεων «επειδή δίδονταν στους συγγενείς».

Παράλληλα, ενώ γίνονταν καινούργιες εισαγωγές ηλικιωμένων, τα στοιχεία τους δεν καταγράφονταν πουθενά και δεν υπήρχαν οργανωμένοι ατομικοί φάκελοι. Μάλιστα κάποιοι τρόφιμοι που είχαν εντοπιστεί σε προηγούμενο έλεγχο, βρέθηκαν να απουσιάζουν χωρίς να υπάρχει κάποιο στοιχείο για το πού πήγαν εφόσον δεν υπήρχε ούτε εξιτήριο αλλά ούτε και πιστοποιητικό θανάτου. Οπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στο πόρισμα, «υπάρχουν τρόφιμοι που φαίνεται να αγνοούνται».

Οι άθλιες συνθήκες που περιγράφονται είναι ασφαλώς σοκαριστικές. Ομως το πλέον σοκαριστικό το οποίο προκύπτει από το πόρισμα του Συνηγόρου, είναι ότι ενώ όλα αυτά που περιγράφονται έχουν εντοπιστεί από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας εδώ και τουλάχιστον τρία χρόνια και έχει δοθεί εντολή σφράγισης και μεταφοράς των ηλικιωμένων σε άλλες μονάδες, η μονάδα συνεχίζει να λειτουργεί και μάλιστα να δέχεται και καινούργιες εισαγωγές. Συγκεκριμένα, με απόφαση της αντιπεριφερειάρχου Πειραιά ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της μονάδας τον Απρίλιο του 2020 λόγω του υπεράριθμου των περιθαλπομένων, των κακών συνθηκών υγιεινής και του υποσιτισμού. Πέντε μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου, διατάσσεται από την Περιφέρεια η σφράγιση της μονάδας και η μεταφορά των περιθαλπομένων. Ομως η εταιρεία προσφεύγει δικαστικά στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά και καταφέρνει να ακυρωθεί η ανάκληση της άδειας και η σφράγιση.

Από τον Οκτώβριο του 2020 έως και τον Σεπτέμβριο του 2021 η Περιφέρεια πραγματοποιεί 8 ελέγχους στη μονάδα διαβιβάζοντας τις εκθέσεις αυτοψίας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά και ζητώντας επίσης αναστολή λειτουργίας και σφράγιση της μονάδας. Ομως, όταν η αίτηση ακύρωσης τελικά συζητείται ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά απορρίπτεται για γραφειοκρατικούς λόγους (μη κατάθεση παραβόλου).

Τον Φεβρουάριο του 2022 η Περιφέρεια επανέρχεται με απόφαση σφράγισης, αλλά την ημέρα εκτέλεσης της απόφασης η μονάδα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία με 47 φιλοξενούμενους, αναφέρει η έκθεση του Συνηγόρου.

Ακολουθεί ενημέρωση της υφυπουργού Εργασίας, η οποία ζητάει να εφαρμοστεί η νομοθεσία και να διακοπεί η λειτουργία με τη συνδρομή της αστυνομίας. Επίσης, να μεταφερθούν οι περιθαλπόμενοι και να ενημερωθούν οι οικείοι τους. Ολους τους επόμενους μήνες η Περιφέρεια ζητεί κατ’ επανάληψη τα στοιχεία των ατόμων που φιλοξενούνται στη μονάδα χωρίς να λαμβάνει απάντηση. Σε αιφνίδια αυτοψία διαπιστώνει ηλικιωμένη δεμένη και ξαπλωμένη σε μαύρη σακούλα απορριμμάτων.

Ωστόσο, η μονάδα δέχεται νέες εισαγωγές και παράλληλα ο νέος της ιδιοκτήτης –ο οποίος έχει ποινικό μητρώο– υποβάλλει αίτηση άδειας ίδρυσης ΜΦΗ (Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων), η οποία απορρίφθηκε από την Περιφέρεια, μια ημέρα πριν από τη διενέργεια της τελευταίας αυτοψίας με τον Συνήγορο του Πολίτη.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός - 12χρονη: Ο γιατρός, οι βιασμοί για 50 ευρώ και οι καταγγελίες (εικόνες)

Πισπιρίγκου - Κούγιας: Ο Δασκαλάκης, ο καβγάς, τα σέξι εσώρουχα και ο “κλαρινογαμπρός” (βίντεο)

Σεισμός - Τουρκία: 17χρονη βγήκε ζωντανή 248 ώρες μετά τα 7,8 Ρίχτερ (εικόνες)