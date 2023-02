Σεισμός στην Τουρκία: μπαλόνια στα συντρίμμια για τα παιδιά που χάθηκαν (βίντεο)

Συγκινητικές εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου με τα μπαλόνια για τις παιδικές ψυχές που χάθηκαν στον σεισμό.

Ο φονικός σεισμός που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 6ης Φεβρουαρίου στην Τουρκία, άφησε πίσω του πάνω από 46.000 νεκρούς ανάμεσά τους και πολλά παιδιά.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης σταματούν και παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ανάμεσά τους και της ΕΜΑΚ που έκανε ηρωικές προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό θυμάτων και έχει επιστρέψει στη χώρα μας, η αναζήτηση επιζώντων μέσα στα χαλάσματα θυμίζει "θαύμα".

Κι ενώ οι πολίτες που επέζησαν του τραγικού σεισμού, προσεύχονται έστω για να βθεθούν οι σοροί των αγαπημένων τους για να μπορέσουν να κάνουν μια αξιοπρεπή κηδεία, συγκινητικά βίντεο κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Ανάμεσα σε αυτά, φαίνονται μπαλόνια να έχουν κρεμαστεί σε συντρίμμια και τα οποία, όπως σημειώνεται, αντιπροσωπεύουν τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους από το φονικό χτύπημα του σεισμού στην Τουρκία.

Το παρακάτω βίντεο καταγράφηκε στην επαρχία Χατάι, μία από τις επαρχίες που επλήγησαν σφόδρα από το χτύπημα του εγκέλαδου στην Τουρκία.

In memory of the children who lost their lives, they hung balloons over some of the debris...



