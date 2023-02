Κοινωνία

Κηδεία Μωυσή Ελισάφ – Ιωάννινα: Συγκίνηση στο “τελευταίο αντίο” στον Δήμαρχο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλήθος κόσμου στην κηδεία του Μωυσή Ελισάφ, του Δημάρχου Ιωαννιτών, που έφυγε από τη ζωή μετά από σύντομη και σκληρή μάχη για την υγεία του.

Μπροστά από το δημαρχείο Ιωαννίνων πέρασε η πομπή με τη σορό του Δημάρχου, Μωυσή Ελισάφ, προτού καταλήξει στη Συναγωγή της πόλης, όπου και τελέστηκε η κηδεία του.

Σύσσωμη η Δημοτική Αρχή στάθηκε στο πλευρό της χήρας του Δημάρχου, Πάτρας, η οποία συντετριμμένη αποχαιρέτισε τον αγαπημένο της Μωυσή Ελισάφ.

Την Ιερά Συναγωγή Ιωαννίνων, βρίσκονταν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Βουλής, ο Γιώργος Αμυράς, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Σταύρος Καλογιάννης και η Μερόπη Τζούφη, εκπροσωπώντας την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της χώρας.

Όμως τόσο στην πομπή, όσο και στη Συναγωγή, πλήθος πολιτών ήταν εκεί για να πει το «τελευταίο αντίο» στον αγαπητό σε όλους Δήμαρχο.

Η ατμόσφαιρα ήταν βαριά, με τον Ραββίνο να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του, στη διάρκεια της κηδείας.

Επιθυμία της οικογένειας ήταν αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές υπέρ της Ιεράς Συναγωγής.

Πηγή: Epirus-tv-news.gr, ipeirotika.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΣΥΡΙΖΑ: τα ψηφοδέλτια και οι υποψήφιοι

Χανιά – Τροχαίο: Νεκρός 20χρονος οδηγός

Τροχαίο με αγριογούρουνο: “Πέταξε” το αυτοκίνητο σε γεφυράκι (εικόνες)