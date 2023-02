Τσίπρας: Χειμερινό μπάνιο πριν την... “βουτιά στα δύσκολα” (εικόνες)

Life

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εκμεταλλεύτηκε την ηλιόλουστη ημέρα και πήγε για μπάνιο στην θάλασσα. Οι αναρτήσεις στα social media και τα... μηνύματα.

Την ηλιόλουστη ημέρα εκμεταλλεύτηκε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, βουτώντας στα νερά του Σουνίου, λίγο πριν την επίσημη έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας.



«Μια χειμερινή βουτιά πριν "βουτήξουμε" στα δύσκολα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας, σε βίντεο που ανήρτησε στο Tik Tok, για το χειμερινό του μπάνιο.

Επίσης, σε φωτογραφία που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφει «μια χειμερινή βουτιά βοηθάει πάντα να παίρνεις καθαρές αποφάσεις. Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να πείσω την Κάρμεν να με ακολουθήσει…»

Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να έπεσε στην κρύα - κατά πολλούς θάλασσα - αλλά η πραγματική «κρυάδα» του ήρθα από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος αντέδρασε έντονα μετά την ανακοίνωση των υποψήφιων του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκεκριμένα, ο Παύλος Πολάκης σε ανάρτηση του στο Facebook, φαίνεται οργισμένος που στη λίστα δεν περιλαμβάνεται ο Μιχάλης Χαιρετάκης ως υποψήφιος στον νομό Χανίων, και τόνισε μεταξύ άλλων ότι μέχρι να "διορθωθεί το λάθος δεν ισχύει ούτε η δική μου υποψηφιότητα".

Πάντως, η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας εξελίχθηκε σε ήπιους τόνους. Στο ψηφοδέλτιο η ποσόστωση είναι 50% άνδρες, 50% γυναίκες σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Παράλληλα, το υπόλοιπο 25%, συμπεριλαμβανομένου του ψηφοδελτίου Επικρατείας, θα συμπληρώσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και θα ανακοινωθεί σε χρόνο πλησιέστερο των εκλογών.

