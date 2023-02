Κοινωνία

Αμπελόκηποι: Φωτιά σε διαμέρισμα - Γυναίκα υπέστη εγκαύματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πανικός από φωτιά σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

(εικόνα αρχείου)

Μια γυναίκα με εγκαύματα παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ οι πυροσβέστες που επιχείρησαν σε διαμέρισμα πολυκατοικίας που είχε πιάσει φωτιά στους Αμπελόκηπους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε μετά τις 15.00 το μεσημέρι για πυρκαγιά που ξέσπασε, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, σε διαμέρισμα του 5ου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Φωκίδος.

Στην γειτονιά επικράτησε πανικός και αμέσως στην περιοχή έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Άμεσα τέθηκε #υπό_έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Φωκίδος στους Αμπελόκηπους Αθηνών. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα ενώ κινητοποιήθηκε και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 19, 2023

Οι πυροσβέστες περιόρισαν την φωτιά και κατάφεραν να βγάλουν από το διαμέρισμα μια 30χρονη γυναίκα, η οποία είχε υποστεί εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Το σπίτι ωστόσο έχει υποστεί υλικές ζημίες.

Ειδήσεις σήμερα:

Συρία: Η Άγια που γεννήθηκε στα συντρίμμια υιοθετήθηκε (εικόνες)

Χανιά: Θρήνος για τον καταδρομέα που σκοτώθηκε σε τροχαίο (εικόνες)

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: το τρισάγιο στο Τατόι και τα αποκαλυπτήρια του τάφου