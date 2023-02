Αθλητικά

Στίβος: Ο Τεντόγλου πήρε το χρυσό στο Πανελλήνιο και αποθεώθηκε (εικόνες)

Ο Μίλτος Τεντόγλου γνώρισε την αποθέωση στο κλειστό του ΣΕΦ, αν και κρατήθηκε σε... χαμηλές "πτήσεις".

Χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν από νωρίς τις εξέδρες του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας δημιουργώντας μοναδική ατμόσφαιρα, που ανάλογη της δεν έχουν ζήσει οι Έλληνες αθλητές σε εντός συνόρων διοργάνωση εδώ και πολλά χρόνια. Η συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου στο μήκος, αλλά και η παρουσία πολλών κορυφαίων αθλητών και αθλητριών προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των φίλων του στίβου, αλλά και πολλών οικογενειών που επέλεξαν να φέρουν τις οικογένειες τους κοντά στον αθλητισμό.

«Το σημερινό μετάλλιο το αφιερώνω στον κόσμο. Είδα γεμάτο το στάδιο και ήταν κάτι που δεν έχω ξαναδεί!», ήταν τα πρώτα λόγια του Μίλτου Τεντόγλου μετά από τη νίκη του στο 37ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου που ολοκληρώθηκε στο ΣΕΦ.

Οι περίπου 12.000 θεατές που γέμισαν το Φαληρικό στάδιο σήμερα έδωσαν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα στους αθλητές που αγωνίστηκαν και ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους φάνηκε να απολαμβάνει το ζεστό κλίμα που δημιουργήθηκε.

Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι μέσα σε αποθεωτικό κλίμα στο πρώτο του άλμα βρέθηκε στα 7,95 μ., τη δεύτερη προσπάθεια την έβγαλε άκυρη και στο τρίτο άλμα «έγραψε» και την καλύτερη επίδοση αφού «προσγειώθηκε» στα 8,20 μέτρα.

«Έπαθα σοκ με το πόσο γεμάτο ήταν το στάδιο. Βασικά έπαθα σοκ από χθες που επίσης είχε κόσμο. Μπήκαμε μέσα και βλέπω το στάδιο... τίγκα, γεμάτο! Πιστεύω άρεσε και στους υπόλοιπους αθλητές και ευχαριστώ τον κόσμο πάρα πολύ που ήρθε σήμερα. Δεν έκανα το καλύτερο μου σήμερα και δεν πήγαινα για το καλύτερο μου σήμερα. Τουλάχιστον ήταν ωραία», είπε ο πρωταθλητής του ΓΣ Κηφισιάς και συνέχισε: «Πιστεύω ότι πάντα πρέπει να υπάρχει κάποιος αθλητής που θα φέρνει τον κόσμο στο στάδιο. Κάποιος που είναι πολύ καλός και αγαπητός. Όπως για παράδειγμα ο Μανόλο, εγώ ή η Κατερίνα (Στεφανίδη) και άλλα παιδιά. Πιστεύω γίνεται!».





Όσο για τα επόμενα αγωνιστικά πλάνα του είπε: «Έχω έναν αγώνα ακόμη την Τετάρτη στη Μαδρίτη. Θα είναι και εκείνος σαν τεστ. Προπόνηση θα κάνω. Μην περιμένετε να δείτε τίποτα μεγάλο… Και μετά είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που εκεί ναι πάμε να κάνουμε κάτι καλό. Εκεί ψάχνω μια καλή επίδοση. Θα ήθελα ένα 8,50 μ., αν δε βγει δε βγήκε. Αλλά θα προσπαθήσω πραγματικά. Το χρυσό μετάλλιο είναι ο στόχος μου. Δε θεωρώ ότι είναι εύκολος αγώνα και εύκολη υπόθεση. Κάθε αγώνας είναι δύσκολος πάντα πρέπει να παλέψεις για ένα μετάλλιο. Το άγχος του φαβορί δεν το έχω. Δεν ξέρω πως είναι να το έχεις». Ο Τεντόγλου για μία ακόμη φορά δε χάλασε το χατίρι των μικρών θαυμαστών τους και με υπομονή υπόγραψε για ώρα αυτόγραφα.





Το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του μήκους πήρε ο Νίκος Σταματονικολός (ΓΣ Ηλιούπολης) με 7,54 μ., ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Αλέξιος Αργυρόπουλος (ΓΣ Ελ. Βενιζέλος) με 7,22 μέτρα.

