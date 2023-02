Υγεία - Περιβάλλον

Στρεπτόκοκκος: Τα συμπτώματα στα παιδιά που πρέπει να προσέχουν οι γονείς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η Άννα Παρδάλη για τον πρώτο θάνατο παιδιού στην Ελλάδα από στρεπτόκοκκο, την οστρακιά, την αμυγδαλίτιδα και τα σημάδια στο παιδί που νοσεί, που πρέπει να “υποψιάζουν” τους γονείς.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Τρίτη η Άννα Παρδάλη, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Παιδιάτρων Αττικής, αναφορικά με τον πρώτο θάνατο παιδιού στην Ελλάδα από στρεπτόκοκκο, κρούσματα του οποίου παρουσιάζουν έξαρση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Όπως επεσήμανε η παιδίατρος, «συνήθως, αν “ξεφύγει” o στρεπτόκοκκος, προκαλεί σηψαιμία», σημειώνοντας ότι «εκκρίνεται μια τοξίνη, που δηλητηριάζει τον οργανισμό».

Η κ. Παρδάλη απέδωσε στον κορονοϊό, τα μέτρα προστασίας και την καραντίνα των προηγούμενων ετών την άνοδο του αριθμού των κρουσμάτων στρεπτόκοκκου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «όλη αυτή η έξαρση είναι μια μετενέργεια της πανδημίας».

Όπως εξήγησε, «συνηθέστερη στην Ελλάδα είναι η αμυγδαλίτιδα, που μπορεί να αντιμετωπιστεί με μια αντιβίωση. Το σημαντικό είναι έγκαιρα να υποψιαστεί ο γονιός. Εάν το παιδί έχει πυρετό ή πονάει ο λαιμός του ή έχει ένα εξάνθημα, πρέπει οι γονείς να επικοινωνούν με τον παιδίατρο. Το εξάνθημα το κάνει η οστρακιά, που είναι μια εκδήλωση της νόσου, που θεραπεύεται με απλή αντιβίωση».

Παρακολουθήστε όσα είπε η Άννα Παρδάλη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τον πρώτο θάνατο παιδιού στην Ελλάδα από στρεκτόκοκκο και όλα όσα πρέπει να προσέχουν οι γονείς:

Ειδήσεις σήμερα:

Τιμολόγια ρεύματος - Μάρτιος: μικρές μειώσεις από τους παρόχους

Market pass: Η πλατφόρμα, οι αιτήσεις και οι δικαιούχοι (παραδείγματα)

Σεισμός - Τουρκία: φονικά τα 6,4 Ρίχτερ της Δευτέρας (εικόνες)