Μητσοτάκης: Ο Καραμανλής θα είναι πάντα “παρών” στους αγώνες της ΝΔ

Πως αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην απόφαση του Κώστα Καραμανλή να ολοκληρώσει την πολυετή παρουσία του στην Βουλή και να μην είναι υποψήφιος στις εκλογές.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Κώστα Καραμανλή για τη διαχρονική προσφορά του στην παράταξη και τον τόπο. Προσωπικά, μάλιστα, δεν ξεχνώ ότι υπό τη δική του κομματική ηγεσία εντάχθηκα στην πολιτική», αναφέρει σε δήλωση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, να μην είναι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές, ολοκληρώνοντας την κοινοβουλευτική διαδρομή του.

Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στον Κώστα Καραμανλή συμπληρώνει «Γνωρίζω ότι έχει πάντα στην καρδιά του τη Νέα Δημοκρατία. Πολύ περισσότερο σήμερα, που η καμπή στη δική του πολυετή διαδρομή συμπίπτει με το άνοιγμα νέων και αισιόδοξων οριζόντων για την πατρίδα και το κόμμα μας».

«Γι’ αυτό και είμαι σίγουρος ότι, απ’ όπου και αν βρίσκεται, θα συνεχίσει να αφιερώνει όλες του τις δυνάμεις για το καλό της Ελλάδας και της μεγάλης μας παράταξης. Και θα είναι παρών στη μεγάλη εκλογική μάχη που ξεκινά», καταλήγει η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Κώστας Καραμανλής, ανέφερε στη δήλωσή του «Αποφάσισα ότι ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί η κοινοβουλευτική μου διαδρομή. Ως εκ τούτου δεν θα είμαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές. Προφανώς, στηρίζω πάντα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και υπηρετώ αδιαλείπτως επί μισό σχεδόν αιώνα. Πιστός στην ιστορία της, την ιδεολογία, τις αρχές και τις αξίες της. Με σεβασμό και αγάπη για τον κόσμο της και όλους τους Έλληνες πολίτες».

