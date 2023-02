Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: 18χρονος έπαθε ανακοπή ενώ έπαιζε ποδόσφαιρο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός σε γήπεδο όπου έπαιζε ποδόσφαιρο ο 18χρονος που κατέρρευσε.

Αδιάκοπες ήταν οι προσπάθειες γιατρών και πληρωμάτων του ΕΚΑΒ σε γήπεδο 5Χ5 επί της Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να κρατήσουν στη ζωή έναν 18χρονο που υπέστη ανακοπή καρδιάς την ώρα που έπαιζε ποδόσφαιρο με τους φίλους του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του GRTimes, ο 18χρονος που έχει καταγωγή από τη Βέροια, την ώρα που έπαιζε ποδόσφαιρο σε γηπεδάκι επί της Αγίου Δημητρίου, ανάμεσα από τις εγκαταστάσεις του Ηρακλή υπέστη καρδιακό επεισόδιο και κατέρρευσε.

Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες κάποια στιγμή σταμάτησε διότι αισθάνθηκε μία ζάλη. «Μας είπε πως ζαλίζεται κι έκατσε στον πάγκο. Μετά από λίγη ώρα μας ανέφερε πως είναι καλύτερα, όμως την ώρα που σηκώθηκε τον είδαμε να λιποθυμά και να πέφτει στο έδαφος».

Άμεσα άνθρωποι από τις εγκαταστάσεις του ΓΣ “Ηρακλής” (Ιβανώφειο και Κατσάνειο) που αντιλήφθηκαν το γεγονός έσπευσαν με απινιδωτή και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες η έγκαιρη επέμβαση επανέφερε τον νεαρό αθλητή, αλλά για λίγο, καθώς ελάχιστα λεπτά αργότερα ξανακατέρρευσε.

Παράλληλα στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ το οποίο έφτασε με δύο ασθενοφόρα και μία Κινητή Μονάδα με γιατρό ο οποίος προχώρησε σε ΚΑΡΠΑ με σκοπό να επαναφέρει τον 18χρονο, προσπάθεια που συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα, ενώ στη συνέχεια θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός - Τουρκία: φονικά τα 6,4 Ρίχτερ της Δευτέρας (εικόνες)

Γιατροί και νοσηλευτές σε απεργία

Χανιά: Πυροβόλησαν άνδρα που οδηγούσε κι αφέθηκαν ελεύθεροι