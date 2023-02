Πολιτική

Καραγκούνης - 12χρονη: μήνυση για αναφορές που τον “εμπλέκουν” στην υπόθεση

Τι αναφέρει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σε ανάρτησή του στα social media.

Απάντηση μέσα από τα social media έδωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Καραγκούνης, για την ανάρτηση από ψεύτικο λογαριασμό με τη φωτογραφία, που τον εμπλέκει στην υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης της 12χρονης στον Κολωνό.

Όπως είπε ο βουλευτής, δεν γνωρίζει τον 53χρονο βασικό κατηγορούμενο και δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και υπέβαλε μήνυση για να εντοπιστεί ποιος έκανε αυτή τη συσχέτιση από ψεύτικο προφίλ στο Twitter.

Αναλυτικά αναφέρει η ανάρτηση του Κώστα Καραγκούνη:

"Για πρώτη φορά υπέβαλα μήνυση με σκοπό να εντοπιστεί ποιος έκανε αυτή την άθλια πράξη. Δεν είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει κάτι τέτοιο, έχω στοχοποιηθεί ξανά στο παρελθόν. Είχαν επιχειρήσει τότε με τρισάθλιο τρόπο να μου αποδώσουν εμπλοκή και διαλόγους που αφορούσαν άλλο πολιτικό πρόσωπο και όχι εμένα. Αυτό που γίνεται είναι πραγματικά πέρα από κάθε νοσηρή φαντασία και δεν μπορούσα βεβαίως να το αφήσω έτσι. Πέρα από πολιτικοί, είμαστε και άνθρωποι.

Από τη στιγμή που ξεκίνησε η έρευνα της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος άρχισαν να κατεβάζουν τους λογαριασμούς «φαντάσματα». Πρώτα σπιλώνουν ανώνυμα και μετά εξαφανίζονται.

Ως παιδί πολύτεκνης οικογένειας, αλλά και πατέρας τριών ανήλικων παιδιών, είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητος στα αδικήματα που αφορούν στην παιδική κακοποίηση. Για αυτό εισηγήθηκα να υπόκεινται σε ποινή ισοβίων δεσμών. Για μένα, λοιπόν, αυτό που συνέβη ήταν τόσο σκληρό απέναντι στην προσωπικότητά μου, που δεν θα μπορούσα να το αφήσω χωρίς έλεγχο.

Ως Υπουργός Δικαιοσύνης έχω ασχοληθεί με το νομικό πλαίσιο που διέπει το διαδίκτυο και το τι μπορεί να γράφει οποιοσδήποτε μέσω κάποιου εικονικού λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι πολύ σημαντικό να εντοπιστεί ποιος είναι, έστω ένας από αυτούς, διότι όταν έρθει ενώπιον της δικαιοσύνης αντιμέτωπος με τις συνέπειες των πράξεών του, θα καταλάβουν και οι υπόλοιποι πως όλοι πρέπει να επωμίζονται τις ευθύνες των λόγων τους. Είμαι σίγουρος ότι η δίωξη κάτι θα ανιχνεύσει.

Κατά τα άλλα συνεχίζουμε το έργο μας κανονικά, διότι είναι πολύ μεγάλο το διακύβευμα των επερχόμενων εκλογών για την επόμενη μέρα της χώρας και είναι κρίσιμο το ποιος θα πάρει την τύχη της στα χέρια του."

