“Το Πρωινό” - Ρούλα Κορομηλά: Ο πατήρ Αντώνιος θα με βρει απέναντι, εάν… (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η Ρούλα Κορομηλά για την τηλεοπτική επιστροφή της, τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε και τους “τοξικούς” ανθρώπους που απομάκρυνε από δίπλα της.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε την Πέμπτη η Ρούλα Κορομηλά, αναφερόμενη στην επιστροφή της στην παρουσίαση τηλεοπτικών εκπομπών, αλλά και για τα προβλήματα με την υγεία της, που αντιμετώπισε στο παρελθόν.

Όπως είπε, «όταν περάσεις από Συμπληγάδες, αναθεωρείς πολλά πράγματα», σημειώνοντας πάντως ότι «τα σοβαρά προβλήματα υγείας σε βοηθούν να γίνεις καλύτερος άνθρωπος».

Η Ρούλα Κορομηλά παραδέχθηκε ότι για ένα διάστημα «εγκατέλειψα τον εαυτό μου, περνώντας το δύσκολο πρόβλημα υγείας», ωστόσο αργότερα αναθεώρησε την στάση της απέναντι στα πράγματα.

Σημείωσε ακόμη ότι «απομάκρυνα ανθρώπους που ήταν τοξικοί για μένα και επέλεξα να ζω μια ήρεμη ζωή».

Σχετικά με τις ειδήσεις και τις καταγγελίες που αφορούν κακοποιήσεις και βιασμούς παιδιών, η Ρούλα Κορομηλά είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ότι «με πονάει να βλέπω παιδιά να ταλαιπωρούνται, έχει παραγίνει αυτό με τους βιασμούς».

Ερωτηθείσα για την «Κιβωτό του Κόσμου» και όσα έχουν καταγγελθεί για τον πατέρα Αντώνιο, η Ρούλα Κορομηλά υπογράμμισε πως «εύχομαι και παρακαλώ τον Θεό να μην ισχύει αυτό το πράγμα. Αλλά αν ισχύει, θα με βρει απέναντι του…»

