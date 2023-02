Κόσμος

Ρούγια Ιγκνάτοβα: Θρίλερ με την Βουλγάρα “βασίλισσα” κρυπτονομισμάτων

Η τελευταία της εμφάνιση, τα σενάρια δολοφονίας της, οι κομπίνες και η εξαφάνισή της από προσώπου Γης.

«Άρωμα» Ελλάδας στην υπόθεση της 42χρονης Ρούγια Ιγκνάτοβα, της γυναίκας από τη Βουλγαρία που είναι στη λίστα των 10 πιο καταζητούμενων γυναικών του FBI και της Europol και η οποία έχει εξαφανιστεί από το 2017 φαίνεται να ανοίγει δημοσίευμα της ιστοσελίδας bird.bg.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η Ιγκνάτοβα, η τελευταία εμφάνιση της οποίας ήταν το 2017, έχει πέσει θύμα δολοφονίας στην Ελλάδα και συγκεκριμένα σε γιοτ τον Νοέμβριο του 2018. Κατά το δημοσίευμα, μάλιστα, η σορός της γυναίκας από τη Βουλγαρία διαμελίστηκε και διασκορπίστηκε στη θάλασσα του Ιονίου.

Το δημοσίευμα βασίζεται στην αναφορά του αστυνομικού Λιούμπομιρ Ιβάνοφ ο οποίος έπεσε θύμα δολοφονίας τον Μάρτιο του 2022. Το έγγραφο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε κατά τη διάρκεια των ερευνών μετά τη δολοφονία.

Στην αναφορά αυτή που φέρεται να βασίζεται σε κατάθεση του Βούλγαρου Γκεόργκι Γκεοργκίεφ Βασίλεφ, υποστηρίζεται ότι τη δολοφονία της Ιγκνάτοβα ζήτησε ο «Τάκης», ένας «διαβόητος βαρώνος ναρκωτικών».

Την ίδια ώρα, ωστόσο, λογαριασμός στο Twitter που ειδικεύεται στην αποκάλυψη της απάτης που έστησε η Ιγκνάτοβα με τους συνεργούς της επισήμανε ότι «ο θάνατος της θα μπορούσε να είναι πιθανός αλλά το FBI δεν συνηθίζει να βάζει νεκρούς στη λίστα με τους πιο καταζητούμενους». Σημειώνεται ότι η γυναίκα από τη Βουλγαρία μπήκε στη λίστα αυτή τον Ιούνιο του 2022.

Last year a former chief cop was murdered in Sofia. Documents found in his home states that the fugitive #OneCoin founder Ruja #Ignatova was murdered on a yacht in Greece in Nov 2018. Her body was dismembered and thrown in the Ionian sea. https://t.co/6fPgQePFlk @FBI @OCCRP — birdbg (@birdbg2) February 17, 2023

Η απάτη και η «ελληνική» εμπλοκή

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του FBI για την Ιγκνάτοβα υπήρξε ο εγκέφαλος απάτης που στήθηκε το 2014 μέσω της οποίας άρπαξε δισεκατομμύρια από επενδυτές σε όλον τον κόσμο. Η 42χρονη Βουλγάρα αποτέλεσε την ιδρυτή της εταιρείας OneCoin υποστηρίζοντας, τότε, ότι το κρυπτονόμισμά της «θα σκότωνε το Bitcoin».

«Έδινε οδηγίες σε θύματά της να μεταφέρουν κεφάλαια σε λογαριασμούς της OneCoin προκειμένου να αγοράσουν πακέτα που πρόσφερε η εταιρεία. Μέσω της απάτηης αυτής η OneCoin εκτιμάται ότι πήρε περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια από τα θύματά της» αναφέρεται στην ανακοίνωση του FBI.

Ruja Ignatova, a.k.a. ‘Cryptoqueen’, has been added to the FBI’s Ten Most Wanted Fugitives list for allegedly defrauding investors of more than $4 billion through the OneCoin cryptocurrency company pic.twitter.com/fUL5Dmic46 — US Attorney SDNY (@SDNYnews) June 30, 2022

Στις 25 Οκτωβρίου 2017 οπότε εθεάθη δημόσια για τελευταία φορά η Ιγκνάτοβα ταξίδεψε από τη Σόφια της Βουλγαρίας στην Αθήνα και έκτοτε μπορεί να ταξίδεψε αλλού, αναφέρει η αμερικανική υπηρεσία τονίζοντας ότι αυτά τα ταξίδια που έγιναν με γερμανικό διαβατήριο μπορεί να είχαν προορισμό τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, τη Ρωσία, την Ελλάδα ή/και χώρες της ανατολικής Ευρώπης.

Το FBI προσφέρει αμοιβή 100.000 δολαρίων για όποιον έχει πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη της «βασίλισσας των κρυπτονομισμάτων», όπως ήταν το παρατσούκλι της, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να έχει υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για να αλλάξει την εμφάνισή της.

