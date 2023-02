Πολιτική

Πολάκης: άρση της ασυλίας του ψήφισε η Βουλή

Η αντίδραση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποφαση για άρση της ασυλίας του πό την Ολομέλεια της Βουλής.

Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Παύλου Πολάκη ψήφισε η Ολομέλεια της Βουλής.

Πιο συγκεκριμένα, το αίτημα υπερψήφισαν 157 βουλευτές, 2 καταψήφισαν ενώ 12 δήλωσαν «παρών». Υπενθυμίζεται ότι από τις ψηφοφορίες της βουλής απέχουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, η Βουλή αποφάσισε να απορρίψει τα αιτήματα άρσης ασυλίας για τους Βασίλη Κικίλια, Θάνο Πλεύρη και Χριστόφορο Μπουτσικάκη.

Η αντίδραση του Παύλου Πολάκη

Ο Παυλος Πολάκης, έκανε μία ανάρτηση στο προσωπικό του προφιλ στο Facebook

"Ο Τομέας Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει γίνει ο εφιάλτης σας.

Μέσα από μια φορτισμένη και συναισθηματικά ομιλία, κατά τη συζήτηση για την 7η αίτηση άρσης ασυλίας του, ο Π. Πολάκης πραγματοποίησε έναν απολογισμό του έργου του Τομέα Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κάνοντας αναφορά σε συγκεκριμένα σκάνδαλα που αποκαλύφθηκαν στην τετραετία, όπως αυτά των: Μαραβέγια, Πάτση, Χειμάρα, Νικολάου, Καππάτου, Μαντά, Κουτούπη, Μηταράκη, αλλά και ΙΦΕΤ, ΕΛΤΑ, Υπ. Άμυνας κ.α.

Κατά τη διάρκεια της τετραετίας Μητσοτάκη συζητήθηκαν στη Βουλή επτά αιτήματα για άρση της ασυλίας μου τόνισε ο Π. Πολάκης και στα πολιτικά δικαστήρια περί τις 15 αγωγές, με τις οποίες οι ενάγοντες μου ζητούσαν συνολικά περίπου 1εκ. ευρώ ως αποζημίωση για ηθική βλάβη με στόχο:

να φοβηθώ, να αιμορραγήσω οικονομικά, να ταλαιπωρηθώ ψυχολογικά και οικογενειακά, για να σταματήσω να ενοχλώ και να «συνετιστώ», κάνοντας τα στραβά μάτια στη διαπλοκή και τη διαφθορά που κάνουν πάρτι, μετατρέποντας την πανδημία σε ευκαιρία, θέλοντας παράλληλα να πετύχουν την ηθική και πολιτική μου εξόντωση και απαξίωση, και μέσω αυτής την αποδυνάμωση των καταγγελιών μου, αποδίδοντάς μου τη ρετσινιά του συκοφάντη που όσα καταγγέλλει είναι ΔΗΘΕΝ ψευδή και ανυπόστατα!

Δυο πράγματα καταφέρατε τελικά: να ενημερωθούν οι πολίτες για τις συγκεκριμένες υποθέσεις των μηνυτών μου, οι οποίες, παρότι συνιστούσαν εξόφθαλμες περιπτώσεις διαφθοράς, αδιαφάνειας και διασπάθισης δημοσίου χρήματος, είχαν αποκρυβεί και αποσιωπηθεί πλήρως από τα συστημικά Πετσοταισμένα ΜΜΕ!

Και κατά δεύτερον, να αποκαλυφθεί πλήρως το μέγεθος της εξάρτησής σας από το σύστημα της διαπλοκής.

Θα πρέπει να ξέρετε ότι για όλες τις υποθέσεις που έχουν τελεσιδικήσει, ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΘΕΙ πλήρως με τη βούλα των Δικαστηρίων!

Ό,τι έχω πει και καταγγείλει, ήταν ΑΛΗΘΕΣ!

Όσον αφορά στην υπόθεση Μαραβέγια, με σειρά εγγράφων που κατέθεσε, ο Π. Πολάκης απέδειξε ότι το θράσος του βουλευτή Μαγνησίας δεν έχει προηγούμενο. Ενώ αποδεδειγμένα πιάστηκε έτοιμος «να φορτώσει τη γίδα στην πλάτη», συνέχισε απτόητος να δίνει συνεντεύξεις απαριθμώντας σωρεία ψεμάτων.

Θα έπρεπε από καιρό να έχετε μάθει ότι, εμένα με θρέφει ο καυγάς και οι αποκαλύψεις διασπάθισης δημοσίου χρήματος.

Ανέλαβα, με εντολή του κόμματος και του Αλέξη Τσίπρα τον Τομέα Διαφάνειας, με στόχο να αποκαλύψω τις όποιες περιπτώσεις διασπάθισης Δημοσίου χρήματος και αυτό έκανα με τον πιο συνεπή τρόπο όλα αυτά τα χρόνια.

Να ξέρετε καλά ότι:

Δεν πρόκειται να υποστείλουμε τη σημαία, ότι και να κάνετε.

Ο Π. Πολάκης έκλεισε για μια ακόμα φορά την ομιλία του με δυο όχι τυχαίες, μαντινάδες

Τη δύναμη στον άνθρωπο τη δίνουνε οι φίλοι

Όπως το λάδι που κρατά το λάδι στο καντήλι

Υπερηφάνεια ανθρωπιά, μπέσα τιμή και ανδρεία

Αυτά είναι που δίνουνε στο Βουλευτή αξία."

