Europa League: Οι “16” που θα μπουν στην κληρωτίδα

Οι ομάδες που προκρίθηκαν στην φάση των “16” της διοργάνωσης, μετά από την ολοκλήρωση των play off, περιμένουν να μάθουν τους επόμενους αντιπάλους τους.

Με την ολοκλήρωση και των ρεβάνς στα play off, συμπληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (23/2) το «παζλ» των 16 ομάδων που θα συνεχίσουν στη φάση των «16» του Europa League.

Η κλήρωση της φάσης των «16» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (24/2) στις 13:00 στα γραφεία της UEFA στη Νιόν. Οι 8 ομάδες που προκρίθηκαν από τον γύρο των play off, θα αντιμετωπίσουν τις 8 που είχαν εξασφαλίσει θέση στη φάση των «16», ως νικήτριες των ομίλων του θεσμού.

Στην κλήρωση υπάρχει περιορισμός σε συλλόγους από την ίδια ομοσπονδία.

Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν την Πέμπτη 9 Μαρτίου και οι δεύτεροι στις 16 Μαρτίου. Οι 8 νικητές θα μπουν σε νέα κλήρωση στις 17 Μαρτίου.

Αναλυτικά οι ομάδες που έχουν προκριθεί στη φάση των «16»:

Νικητές απ’ τη φάση των ομίλων:

Άρσεναλ,

Φενέρμπαχτσε,

Μπέτις,

Σεν Ζιλουάζ,

Ρεάλ Σοσιεδάδ,

Φέγενορντ,

Φράιμπουργκ,

Φερεντσβάρος.

Νικητές απ’ τα play off:

Γιουβέντους,

Σπόρτινγκ,

Λεβερκούζεν,

Σεβίλλη,

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ,

Ουνιόν,

Ρόμα,

Σαχτάρ.

Γιουνάιτεντ... για κούπα «πέταξε έξω» τη Μπαρτσελόνα με ανατροπή





Το μεγάλο φαβορί, πλέον, για την κατάκτηση του Europa League είναι από το βράδυ της Πέμπτης (23/02) η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ επιβεβαίωσε την εξαιρετική κατάσταση που βρίσκεται, με ανατροπή νίκησε 2-1 την Μπαρτσελόνα στο «Ολντ Τράφορντ» και σε συνδυασμό με το 2-2 του «Καμπ Νόου» προκρίθηκε πανηγυρικά στους «16» του θεσμού.





Οι «κόκκινοι διάβολοι» με τους Βραζιλιάνους τους, Φρεντ και Άντονι να σκοράρουν στο δεύτερο μέρος διατήρησαν την ομάδα τους για 9ο σερί ματς αήττητη σε όλες τις διοργανώσεις, απέναντι σε μία Μπαρτσελόνα που προηγήθηκε, αλλά τελικά έμεινε εκτός από το δεύτερο βασικό στόχο που είχε, με πρώτο την κατάκτηση του τίτλου στην LaLiga.









Το γκολ-πέναλτι στο ξεκίνημα του ματς από τον Λεβαντόφσκι δεν ήταν αρκετό για τους «μπλαουγκράνα», που ηττήθηκαν μετά από τέσσερα ματς απέναντι στους «μπέμπηδες».





Κι αν στο πρωτάθλημα η άμυνα των Καταλανών μοιάζει απροσπέλαστη (μόλις 7 γκολ σε 22 αγώνες), στην Ευρώπη τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Μόνο από τη Γιουνάιτεντ δέχτηκε 4 γκολ, ενώ συνολικά 13 μετά τα 9 στην φάση των ομίλων του Champions League.









Η Ουνιόν απέκλεισε τον Άγιαξ





Η Ουνιόν είχε προειδοποιήσει τον Άγιαξ την περασμένη εβδομάδα με το 0-0 στο Αμστερνταμ και την Πέμπτη στο Βερολίνο με νέα εξαιρετική εμφάνιση νίκησε με 3-1 και πήρε πανηγυρικά το «εισιτήριο» για τους «16» του Europa League.





Οι «πρωτευουσιάνοι» παρέμειναν αήττητοι στο 2023 (σε 9 ματς σε όλες τις διοργανώσεις μετρά 7 νίκες και 2 ισοπαλίες), σε αντίθεση με τον «Αίαντα», που γνώρισε την πρώτη του ήττα από γερμανική ομάδα μετά από 5 αγώνες (3-2-0).









Πρόκριση της Ρόμα με ανατροπή





Ένα επτάλεπτο στο πρώτο μέρος (33΄-40΄) ήταν αρκετό για τη Ρόμα να φτάσει στην ανατροπή του εις βάρος της 1-0 του πρώτου αγώνα με τη Σάλτσμπουργκ και με το υπέρ της 2-0 να περάσει στην επόμενη φάση του Europa League.





Μπελότι και Ντιμπάλα ήταν οι σκόρερ για το συγκρότημα του Ζοζέ Μουρίνιο, που διατήρησε το αήττητο που έχει στο «Ολίμπικο» απέναντι σε αυστριακές ομάδες (2-2-0).









«Απόλυτη» Λεβερκούζεν στα πέναλτι, «πέταξε έξω» τη Μονακό





Πρόκριση-θρίλερ στους «16» του Europa League πήρε στο «Λουι ΙΙ» η Μπάγερ Λεβερκούζεν με 5-3 στα πέναλτι, καθώς στην κανονική της διάρκεια και στην παράταση η αναμέτρηση με τη Μονακό βρήκε νικητές τους Γερμανούς με 3-2, σκορ με το οποίο είχε επικρατήσει πριν από μία εβδομάδα στη «Μπαι Αρίνα» η ομάδα από το Πριγκιπάτο.





Για πρώτη φορά στην Ιστορία τους και μετά από εντός έδρας ήττα οι «ασπιρίνες» θα συνεχίσουν σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Παρότι προέρχονταν από τρεις σερί ήττες απέναντι στους Μονεγάσκους, η τελευταία πριν από μία εβδομάδα επί γερμανικού εδάφους, οι «ασπιρίνες» ανέτρεψαν τα εις βάρος τους δεδομένα και με απόλυτη ευστοχία στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι (5 στα 5) θα βρεθούν στην κλήρωση της Νιόν.









Εμφατική πρόκριση για Γιουβέντους και Σπόρτινγκ Λισαβόνας





Εμφατικές προκρίσεις στους «16» του Europa League πέτυχαν νωρίτερα Γιουβέντους και Σπόρτινγκ Λισαβόνας επί των Ναντ (3-0) και Μίντιλαντ (4-0) μετά το 1-1 των πρώτων αναμετρήσεων, ενώ στην κλήρωση της Παρασκευής (24/02) παρούσα θα είναι και η Σεβίλη, παρά την ήττα της στην Ολλανδία από την Αϊντχόφεν με 2-0 (είχε επικρατήσει 3-0 στην Ισπανία).





Η Γιουβέντους επιβεβαίωσε τα προγνωστικά απέναντι στη Ναντ και παρά το 1-1 της προηγούμενης εβδομάδας στο Τορίνο, στο πρώτο ματς των play off, νίκησε άνετα απόψε με 3-0 τους Γάλλους στο «Μποζουάρ» και προκρίθηκε στους «16» του Europa League.





Απόλυτος πρωταγωνιστής των «μπιανκονέρι» ήταν ο Άνχελ Ντι Μαρία, ο οποίος πέτυχε χατ τρικ. Με φοβερό γκολ στο 5΄ και με πέναλτι στο 20΄ έβαλε τις βάσεις για να περάσει η ομάδα του ένα πολύ ήσυχο βράδυ και στο 78΄ ολοκλήρωσε ένα αξέχαστο προσωπικό του βράδυ.





Τα πράγματα, μάλιστα, έγιναν ακόμη πιο απλά για το συγκρότημα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, καθώς από το 18΄ οι γηπεδούχοι έμειναν με παίκτη λιγότερο (αποβλήθηκε με κόκκινη ο Παλουά στην φάση του πέναλτι που κέρδισαν οι Ιταλοί).









Στην 5η της παρουσία σε νοκ άουτ φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης η Ναντ γνώρισε τον τρίτο της αποκλεισμό, ενώ για 7ο σερί ματς εκτός των συνόρων τα «καναρίνια» δεν κατάφεραν να διατηρήσουν ανέπαφη την εστία τους.





Με το εμφατικό 4-0 στη Δανία, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας πέτυχε την 3η της νίκη στην τέταρτη αναμέτρηση (οι δύο πρώτες το 2001) με τη Μίντιλαντ, και πήρε με εμφατικό τρόπο το «εισιτήριο» για τους «16» του Europa League.





Μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα στην πορτογαλική πρωτεύουσα τα «Λιοντάρια» επέβαλλαν πλήρως το ρυθμό τους και ουσιαστικά «σφράγισαν» την πρόκριση στο 50΄ και 77΄ με τα γκολ του Πέδρο Γκονσάλβες, ενώ ήδη, οι γηπεδούχοι αγωνίζονταν με παίκτη λιγότερο μετά την αποβολή του Παουλίνιο στο 38΄ με δεύτερη κίτρινη κάρτα.









Αποκλεισμός με νίκη για τους Ολλανδούς





Το 3-0 του πρώτου αγώνα στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» αποδείχθηκε αρκετό για τη Σεβίλη να πάρει εις βάρος της Αϊντχόφεν την πρόκριση για τους «16». Η PSV αποχαιρέτησε τη διοργάνωση με νίκη γοήτρου (2-0) στο «Φίλιπς Στάντιον», με το γκολ του Ντε Γιονγκ στο 76΄ και Σοάρες στο 90΄+5, με τους Ολλανδούς να συνεχίζουν την αρνητική παράδοση που τους θέλει να αποκλείονται για 9η διαδοχική φορά όταν χάνουν το πρώτο παιχνίδι.





Την τελευταία φορά που δε συνέβη αυτό ήταν τη σεζόν 2001/2002, όταν στο δεύτερο γύρο του Κυπέλλου UEFA είχε αποκλείσει τον ΠΑΟΚ.





Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

Μίντιλαντ (Δανία)-Σπόρτινγκ Λισ. (Πορτογαλία): 0-4 (21΄ Κοάτες, 50΄,77΄ Πέδρο Γκονσάλβες, 85΄αυτ. Γκάντερμαν) / Α΄ αγ. 1-1: Προκρίθηκε η Σπόρτινγκ Λισ. με συνολικό σκορ 5-1

Ναντ (Γαλλία)-Γιουβέντους (Ιταλία): 0-3 (5΄,20΄πεν,78΄ Ντι Μαρία) / Α΄ αγ. 1-1: Προκρίθηκε η Γιουβέντους με συνολικό σκορ 4-1

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Σεβίλη (Ισπανία): 2-0 (79΄ Ντε Γιονγκ, 90΄+5 Σοάρες) / Α΄ αγ. 0-3: Προκρίθηκε η Σεβίλη με συνολικό σκορ 3-2

Μονακό (Γαλλία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία): 3-5 πεν. (κ.α & παρ 2-3) (19΄πεν. Μπεν Γεντέρ, 84΄ Εμπολό - 13΄ Βίρτς, 21΄ Παλάσιος, 59΄ Αντλί) / Α΄ αγ. 3-2: Προκρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι η Λεβερκούζεν

Ουνιόν Βερολίνου (Γερμανία)-Άγιαξ (Ολλανδία): 3-1 (20΄πεν. Κνότσε, 44΄ Γιουράνοβιτς, 50΄ Ντοέκι - 47΄ Κούντους) / Α΄ αγ. 0-0: Προκρίθηκε η Ουνιόν με συνολικό σκορ 3-1

Μάντσεστερ Γ. (Αγγλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία): 2-1 (47΄ Φρεντ, 73΄ Άντονι - 18΄ πεν. Λεβαντόφσκι) / Α΄ αγ. 2-2: Προκρίθηκε η Μάντσεστερ Γ. με συνολικό σκορ 4-3

Ρεν (Γαλλία)-Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία): 4-5 πεν. (κ.α. 1-0, παρ. 2-1) (52΄ Τόκο Εκαμπί, 106΄ Σαλάχ - 119΄αυτ. Μπελοσιάν) / Α΄ αγ. 1-2: Προκρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι η Σαχτάρ Ντόνετσκ]

Ρόμα (Ιταλία)-Σάλτσμπουργκ (Αυστρία): 2-0 (33΄ Μπελότι, 40΄ Ντιμπάλα) / Α΄ αγ. 0-1: Προκρίθηκε η Ρόμα με συνολικό σκορ: 2-1