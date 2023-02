Κόσμος

Ουκρανία - Ζελένσκι: Θα νικήσουμε τους πάντες!

Το μήνυμα του προέδρου Ζελένσκι για την πρώτη επέτειο από το ξέσπασμα του πολέμου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε ένα μήνυμα αντίστασης προς τους κατοίκους της χώρας του, με αφορμή την πρώτη επέτειο από την εισβολή της Ρωσίας, τονίζοντας ότι «θα νικήσουμε τους πάντες».

Στο βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα με τίτλο «το αήττητο έτος», ο 45χρονος Ζελένσκι εμφανίζεται να κάθεται στο γραφείο του. Θυμάται πώς απευθύνθηκε στους Ουκρανούς πριν από ένα χρόνο σε μια βιαστική ανακοίνωση, καθώς ξεκινούσε η εισβολή της Ρωσίας στη χώρα. «Πριν ένα χρόνο, την ημέρα αυτή, από το ίδιο μέρος, περίπου στις 7 το πρωί απευθύνθηκα σε εσάς με μια σύντομη ανακοίνωση που διήρκησε μόνο 67 δευτερόλεπτα», αναφέρει ο Ζελένσκι στο 15λεπτο βίντεο. «… είμαστε δυνατοί. Είμαστε έτοιμοι για τα πάντα. Θα νικήσουμε τους πάντες. Έτσι ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Η πιο μακρά ημέρα της ζωής μας. Η πιο δύσκολη ημέρα στη σύγχρονη Ιστορία. Ξυπνήσαμε νωρίς και δεν έχουμε κοιμηθεί έκτοτε», τονίζει.

«Σχεδόν όλοι έχουμε τουλάχιστον μία επαφή στο τηλέφωνό μας που δεν θα σηκώσει ποτέ ξανά το τηλέφωνο», προσθέτει ο Ζελένσκι. «Κάποιον που δεν θα απαντήσει στο SMS ‘τι κάνεις;’. Δύο απλές λέξεις που απέκτησαν νέο νόημα στη διάρκεια του ενός χρόνου του πολέμου». Ο Ουκρανός πρόεδρος εξήρε εξάλλου τους συμπολίτες του. «Γίναμε ένας μεγάλος στρατός», δηλώνει στο βίντεο. «Έχουμε γίνει μία ομάδα στην οποία κάποιος βρίσκει, κάποιος πακετάρει, κάποιος φέρνει, αλλά όλοι συνεισφέρουν», τονίζει. Χαρακτήρισε μάλιστα το 2022 ως το έτος της ανθεκτικότητας, της γενναιότητας, του πόνου και της ενότητας. «Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι επιβιώσαμε. Δεν ηττηθήκαμε. Και θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε φέτος!», καταλήγει ο Ζελένσκι στο μήνυμά του.

Σολτς: Θα στηρίξουμε την Ουκρανία με όση ισχύ και για όσο διάστημα χρειαστεί

Η Γερμανία θα στηρίξει την Ουκρανία «με όση ισχύ και για όσο διάστημα χρειαστεί», δήλωσε σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, κατά την πρώτη επέτειο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. «Αυτό που μας εκπλήσσει όλους πολύ είναι η αποφασιστικότητα και η γενναιότητα των Ουκρανών, ο τρόπος που υπερασπίζονται την ελευθερία τους», πρόσθεσε ο Σολτς σε βιντεοσκοπημένο του μήνυμα.

«Η Γερμανία τους στηρίζει σε αυτό – με όση ισχύ και για όσο διάστημα χρειαστεί», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι μέχρι τώρα το Βερολίνο έχει παράσχει οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία, όπως και εξοπλισμό, συνολικού ύψους 14 δισεκ. ευρώ. Παράλληλα η γερμανική κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι δυνατό «για να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει κλιμάκωση του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ», υπογράμμισε ο Γερμανός καγκελάριος.

Σακελλαροπούλου: Η στήριξη στην Ουκρανία είναι καθήκον όλων μας

«Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα με τον ουκρανικό λαό, που μάχεται ηρωικά κατά της ρωσικής εισβολής για την ελευθερία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας του. Η στήριξη στην Ουκρανία είναι καθήκον όλων μας», τονίζει σε μήνυμά της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με αφορμή την συμπλήρωση ενός χρόνου από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρει η κ. Σακελλαροπούλου:

«Ένας χρόνος συμπληρώνεται από την έναρξη ενός αδιανόητου πολέμου, ο οποίος αποτελεί ευθεία αμφισβήτηση της φιλελεύθερης δημοκρατίας και των ευρωπαϊκών αξιών. Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα με τον ουκρανικό λαό, που μάχεται ηρωικά κατά της ρωσικής εισβολής για την ελευθερία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας του. Η στήριξη στην Ουκρανία είναι καθήκον όλων μας. Σλάβα Ουκρέινι!».

Ένας χρόνος από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία: Η Ελλάδα ήταν και παραμένει στο πλευρό του ουκρανικού λαού, πιστή στις αρχές της για σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας και της εδαφικής κυριαρχίας όλων των κρατών και κατά οιουδήποτε αναθεωρητισμού. pic.twitter.com/6Gb2zdjALe — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 24, 2023

Δένδιας: Η Ελλάδα ήταν και παραμένει στο πλευρό του ουκρανικού λαού

«Ένας χρόνος από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία: Η Ελλάδα ήταν και παραμένει στο πλευρό του ουκρανικού λαού, πιστή στις αρχές της για σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας και της εδαφικής κυριαρχίας όλων των κρατών και κατά οιουδήποτε αναθεωρητισμού», αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο twitter.

