ΑΑΔΕ: “Σαφάρι” ελέγχων στις μισθώσεις Airbnb

Πότε ξεκινούν αυστηροί έλεγχοι για τον εντοπισμό αδήλωτων ακινήτων, πλασματικών στοιχείων και παρατυπιών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων.



Με την εκπνοή στις 28 Φεβρουαρίου της προθεσμίας οριστικοποίησης των στοιχείων για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις του περασμένου έτους στην ειδική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), θα ξεκινήσουν και οι αυστηροί έλεγχοι της Αρχής για τον εντοπισμό αδήλωτων ακινήτων, πλασματικών στοιχείων και παρατυπιών.

Σύμφωνα με τo ertnews.gr, οι ελεγκτές θα προχωρήσουν στη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώθηκαν, με τα δεδομένα που θα λάβει η ΑΑΔΕ από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking.com και VRBO, όπως προβλέπεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας που έχουν υπογράψει μεταξύ τους. Σε πρώτη φάση οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων τύπου Airbnb που δεν έχουν δηλώσει τον Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων ή έχουν δηλώσει λανθασμένα στοιχεία για τα ακίνητά τους.

Στη συνέχεια οι έλεγχοι θα επεκταθούν στα εισοδήματα που θα εμφανίσουν στην Εφορία οι ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Εφόσον διαπιστωθεί ότι τα ακίνητα είτε δεν έχουν δηλωθεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής είτε αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) Βραχυχρόνιας Διαμονής ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (ΜΑΓ), τότε θα αποστέλλονται στις Εφορίες τα στοιχεία των ακινήτων και των διαχειριστών για την επιβολή έξτρα φόρων και προστίμων που φτάνουν τις 5.000 ευρώ.

Το πρόστιμο επιβάλλεται στον «Διαχειριστή» και σε περίπτωση που δεν προκύπτει ότι ο «Διαχειριστής» είναι υπεκμισθωτής ή τρίτος, το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του κυρίου ή του επικαρπωτή του ακινήτου. Από τη διαπίστωση της παράβασης, ο «Διαχειριστής» υποχρεούται εντός 15 ημερολογιακών ημερών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης. Εκτός από τα πρόστιμα, σε όσους δεν προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις, δηλώνοντας τον ΑΜΑ ή διευθετώντας λάθη και παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων τους, θα διαγράφεται και το ακίνητό τους από τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται εκ νέου διάπραξη της ίδιας παράβασης εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου και εφόσον έχει παρέλθει το 15ήμερο ως προθεσμία για την ολοκλήρωση των ενεργειών συμμόρφωσης του «Διαχειριστή», το πρόστιμο επιβάλλεται στο διπλάσιο και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος, δηλαδή 20.000 ευρώ.

