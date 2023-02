Κοινωνία

Κερατσίνι – καταγγελία: Ανήλικοι απήγαγαν 14χρονη και ζήτησαν λύτρα

Σύμφωνα με την καταγγελία 15 ανήλικοι απήγαν το κορίτσι και συνελήφθη και ένας 28χρονος. Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος ορισμένων εκ των κατηγορουμένων.

Μια συγκλονιστική καταγγελία έκανε η μητέρα και ο πατριός 14χρονης στο Κερατσίνι. Το κορίτσι έζησε τον απόλυτο εφιάλτη, όταν ανήλικοι το απήγαγαν, σύμφωνα με την καταγγελία, το κράτησαν όμηρο και ζήτησαν να κατατεθούν 2.000 ευρώ ως λύτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απαγωγή οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από 15 ανηλίκους (14-17 ετών). Στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας 28χρονος ο οποίος συνελήφθη και προφυλακίστηκε, καθώς εκείνος ήταν που μετέφερε ορισμένα από τα παιδιά και την 14χρονη. Συνελήφθησαν και τρεις ανήλικοι, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.

Ο δικηγόρος ορισμένων εκ των κατηγορουμένων, Γιάννης Μπαρκαγιάννης μιλώντας στο OPEN, τόνισε ότι «πρόκειται για μια πάρα πολύ σοβαρή κατηγορία όπως είναι η αρπαγή ανηλίκου, μία από τις βαρύτερες στον Ποινικό Κώδικα. Η ΕΛ.ΑΣ. έδρασε άμεσα και αμέσως εντόπισε πού βρίσκεται το κορίτσι, κατευθείαν βρήκε τους φερόμενους ως δράστες. Οι εισαγγελικές και ανακριτικές Αρχές έπραξαν τα δέοντα αλλά αποδείχθηκε ότι στην πραγματικότητα δεν ήταν έτσι τα πράγματα».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, «υπήρχε μια υπερβολή. Υπήρξε ένας διαπληκτισμός ανάμεσα στα παιδιά για ένα κινητό που διεκδικούσαν σε ποιον ανήκει. Πήγαν στο σπίτι με τον κακομοίρη τον πατέρα που προφυλακίστηκε γιατί τους μετέφερε για να μην πάρουν μέσα στο βράδυ λεωφορεία. Και η μητέρα έκανε νόημα στον πατέρα του παιδιού που ήταν γνωστός της και τού είπε “πάρε το παιδί”. Με τη θέληση της μητέρας έφυγε το παιδί, δεν έγινε καμία αρπαγή. Η μητέρα συζεί με έναν υπήκοο Πακιστάν που ήθελε να παντρέψει το παιδί με ομοεθνή του».

