Κοινωνία

Τέμπη – σύγκρουση τρένων: Συγκλονιστικές εικόνες συγγενών έξω από νοσοκομεία

Τραγικές οι φιγούρες γονέων που αναζητούν τα παιδιά τους μεταξύ των θυμάτων ή των τραυματιών.

Σε πεδία μάχης έχουν μετατραπεί τα νοσοκομεία της Λάρισας που υποδέχονται νεκρούς και τραυματίες μετά τη φονική σύγκρουση των αμαξοστοιχιών στα Τέμπη.

Συγκλονιστικές είναι οι φιγούρες των γονέων που αναζητούν μανιωδώς τα παιδιά τους ανάμεσα στα θαύματα και τους τραυματίες.

Η εικόνα στα νοσηλευτικά ιδρύματα της Λάρισας είναι απελπιστική με το Γενικό να μέτρα 14 νεκρούς και 20 τραυματίες με τον έναν από αυτούς να διακομίζεται στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι περισσότεροι νεκροί στο Γενικό Νοσοκομείο είναι φοιτητές.

Από την άλλη πλευρά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας αριθμεί 9 νεκρούς, 48 τραυματίες, δύο εξ αυτών νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στη ΜΕΘ. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται δυο παιδία 7 χρονών και 9 μηνών σε καλή κατάσταση.

Πηγή: thesstoday.gr





