Κόσμος

Τραγωδία στα Τέμπη: Συλλυπητήρια και αλληλεγγύη από ξένους ηγέτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει στο μήνυμα του ο Ταγίπ Ερντογάν. Με αναρτήσεις τους στα ελληνικά, οι αρχηγοί πολλών κρατών εκφράζουν την θλίψη και την αλληλεγγύη προς τον ελληνικό λαό. Μεσίστιες οι σημαίες στα κτήρια της Κομισιόν.

Πλήθος ηγετών από πολλά κράτη εκφράζουν με κάθε τρόπο τα συλλυπητήρια και την συμπαράσταση τους στον ελληνικό λαό για την πολύνεκρη τραγωδία από την σύγκρουση τρένων στα Τέμπη, που πρώτο θέμα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Πολλοι τηλεοπτικοί σταθμοί διέκοψαν την ροή του προγράμματός τους για να μεταφέρουν εικόνα από το σημείο της τραγωδίας.

«Εκφράζω συγκλονισμό και βαθύτατη θλίψη για την τραγωδία που επισυνέβη στην Ελλάδα με τη σύγκρουση των αμαξοστοιχιών που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων.Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων, τον ελληνικό λαό και την κυβέρνηση της χώρας» αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστειλε συλλυπητήριο μήνυμα στην Ελληνίδα Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την τουρκική Προεδρία, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι είναι βαθιά θλιμμένος από το σιδηροδρομικό δυστύχημα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για όσους έχασαν τη ζωή τους και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Με τον Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, επικοινώνησε ο Αμερικανός ομόλογός του, Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος και εξέφρασε τα συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή του.

Ο ΥΠΕΞ @NikosDendias δέχθηκε τηλεφώνημα ΥΠΕΞ ΗΠΑ, Antony Blinken, ο οποίος εξέφρασε ειλικρινή συλλυπητήρια για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο ΥΠΕΞ Δένδιας ευχαρίστησε τον ???? ομόλογό του για τη συμπαράσταση στον ???? λαό σε αυτές τις στιγμές πένθους https://t.co/W4wDBTPRvb — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 1, 2023





Νωρίτερα, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου επικοινώνησε με τον Νίκο Δένδια, εκφράζοντας την λύπη του για την εθνική τραγωδία με τους δεκάδες νεκρούς στην Ελλάδα.

«Η σκέψη μου είναι στους οικείους των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος που συνέβη χθες τη νύχτα κοντά στη Λάρισα. Η Γαλλία βρίσκεται στο πλευρό των Ελλήνων», αναφέρει με ανάρτηση του στα ελληνικά, ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Η σκέψη μου είναι στους οικείους των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος που συνέβη χθες τη νύχτα κοντά στη Λάρισα. Η Γαλλία βρίσκεται στο πλευρό των Ελλήνων.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 1, 2023

«Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον ελληνικό λαό για την απώλεια ζωών από τη σύγκρουση τρένων στη Βόρεια Ελλάδα. Ο λαός της Ουκρανίας συμμερίζεται τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες», έγραψε στα ελληνικά ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην @PresidencyGR και στον ελληνικό λαό για την απώλεια ζωών από τη σύγκρουση τρένων στη Βόρεια Ελλάδα. Ο λαός της Ουκρανίας συμμερίζεται τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες.

— ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) March 1, 2023 href="/eidiseis/article/660043/tempi-sygkroysi-trenon-minyma-zelenski-sta-ellinika-gia-tin-tragodia" target="_blank">.

Πάπας Φραγκίσκος: Προσεύχομαι για την Ελλάδα

«Είμαι συγκλονισμένος από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στους οικείους των θυμάτων. Προσευχόμαστε για την ανάπαυση των ψυχών τους και για την ταχεία ανάρρωση των τραυματιών», γράφει στο Twitter ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος.

Είμαι συγκλονισμένος από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στους οικείους των θυμάτων. Προσευχόμαστε για την ανάπαυση των ψυχών τους και για την ταχεία ανάρρωση των τραυματιών. — Elpidophoros (@Elpidophoros) March 1, 2023

Τη θλίψη του εκφράζει ο Πάπας Φραγκίσκος για το θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και προσεύχεται για «όλους όσοι επηρεάζονται από αυτή την τραγωδία. «Εμπιστευόμενος τις ψυχές των νεκρών στο στοργικό έλεος του παντοδύναμου Θεού, ο Πάπας μεταφέρει τα θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες που θρηνούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Στους τραυματίες, στους εργαζόμενους στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και σε όλους όσοι παρέχουν βοήθεια, η Αγιότητά του φανερώνει την ευλογία του ως υπόσχεση δύναμης και αλληλεγγύης στον Κύριο», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Βατικανό.

Συλλυπητήρια προς τον ελληνικό λαό και τις οικογένειες των θυμάτων στην τραγωδία στα Τέμπη απέστειλε και το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών μέσω της Μαρίας Ζαχάροβα, σύμφωνα με τη σχετική δήλωση, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ρωσικού ΥΠΕΞ. Ειδικότερα η Μαρία Ζαχάροβα αναφέρει σε δήλωσή της: «Με βαθιά θλίψη και πόνο έγινε γνωστή στη Ρωσία η είδηση της τραγωδίας στη βόρεια Ελλάδα, όπου τη νύχτα της 1ης Μαρτίου σε σιδηροδρομικό κόμβο μεταξύ Λάρισας και Θεσσαλονίκης ως αποτέλεσμα μετωπικής σύγκρουσης επιβατικής και εμπορικής αμαξοστοιχίας βρήκαν το θάνατο περισσότεροι από τριάντα άνθρωποι και τραυματίστηκαν πολλές δεκάδες. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές εκφράζουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον ελληνικό λαό, πρωτίστως στις οικογένειες, που έχασαν αγαπημένους και οικείους τους. Ευχόμαστε τάχιστη ανάρρωση στους τραυματίες».

Μεσίστιες οι σημαίες στα κτήρια της Κομισιόν

Μεσίστιες κυματίζουν οι σημαίες της ΕΕ στα κτήρια της Κομισιόν στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο τουίτερ ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Σχοινάς σημειώνει: «Με απόφαση της Προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από τώρα οι σημαίες της Ένωσης μεσίστιες σε όλα τα κτίρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Η Ευρώπη πενθεί με τους Έλληνες».

Με απόφαση της Προέδρου ?@vonderleyen? από τώρα οι σημαίες της Ένωσης μεσίστιες σε όλα τα κτήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.



Η Ευρώπη πενθεί με τους Έλληνες. pic.twitter.com/b2xn624g6x — Margaritis Schinas (@MargSchinas) March 1, 2023

«Είμαστε δίπλα σας» αναφέρει στα ελληνικά η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο μήνυμά της για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

«Η σκέψη μου είναι με τον λαό της Ελλάδας μετά το τρομερό σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στη Λάρισα που στοίχισε τόσες ζωές χθες το βράδυ.

Μαζί σας θρηνεί όλη η Ευρώπη. Εύχομαι επίσης ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες. Είμαστε δίπλα σας», σημειώνει στην ανάρτησή της στο τουίτερ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

My thoughts are with the people of Greece after the terrible train accident that claimed so many lives last night near Larissa.



The whole of Europe is mourning with you. I also wish for a speedy recovery for all the injured.



Είμαστε δίπλα σας

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 1, 2023

Τα συλλυπητήριά της για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη εξέφρασε με ανάρτησή της στο τουίτερ η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

«Βαθιά θλίψη μετά το τρομερό σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στη Λάρισα στην Ελλάδα. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια σε όλα τα θύματα, τις οικογένειες και τους φίλους τους. Ευγνώμων σε όλους τους διασώστες και το ιατρικό προσωπικό που βρίσκεται στην περιοχή. Η σκέψη μας είναι με τον ελληνικό λαό μετά από αυτό το τραγικό γεγονός» σημείωσε η κ. Μέτσολα.

Deeply saddened by the terrible train crash near Larissa in Greece.



My sincere condolences to all victims, their families and friends.



Grateful to all rescuers and medical staff on site.



Our thoughts are with the people of Greece after this tragic event.



???????? — Roberta Metsola (@EP_President) March 1, 2023

Ο Νίκος Δένδιας είχε σιερά επαφών με ομολόγους του, οι οποίοι εξέφρασαν τα συλλυπητήρια τους προς τον ελληνικό λαό.





Ειδήσεις σήμερα:

Σύγκρουση τρένων: Τα δυστυχήματα που συγκλόνισαν την Ευρώπη

Ρόδος: Φυλάκιση σε εκπαιδευτικό που είχε σχέση με μαθήτρια

Τέμπη - Σύγκρουση τρένων: Λίστα με τα ονόματα των τραυματιών