Επίδομα παιδιού: Άνοιξε η πλατφόρμα

Πόσο θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του επιδόματος για το παιδί.

'Ανοιξε και λειτουργεί από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή και θα δέχεται νέες αιτήσεις έως τις 13 Μαρτίου και ώρα 18.00.

Η πλατφόρμα θα κλείσει προσωρινά, μέχρι και τις 30/3/2023, για να γίνει η επεξεργασία των αιτήσεων και η εκκαθάριση της πληρωμής του πρώτου διμήνου έτους 2023. Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ (www.idika.gr) ή μέσω του διαδικτυακού τόπου (www.opeka.gr), με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο Taxisnet. Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2023 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2021.

Μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τρέχοντος έτους, θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2022.

Σημειώνεται ότι, στο εξής, μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού, είναι η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση - από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο - και η επάρκεια φοίτησης. Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως τα σχετικά πεδία, όπως τα στοιχεία της σχολικής μονάδας, η τάξη και ο αριθμός μητρώου του τέκνου που βρίσκεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν, εμφανίζεται σχετική επισήμανση στην αίτηση, και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Όπως αναφέρει ο ΟΠΕΚΑ σε ανακοίνωσή του, σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στις συχνές ερωτήσεις με αριθμ. 8 εως 13, οι οποίες είναι αναρτημένες στην εφαρμογή Α21.

Οι πολίτες πρέπει να προσέχουν ότι, για να ολοκληρωθεί η αίτηση, πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά, θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

