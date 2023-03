Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές: Νέα ήττα για το “τριφύλλι” στη Euroleague

O Παναθηναϊκού δεν κατάφερε να ξεφύγει από τη... μετριότητα με αποτέλεσμα να υποστούν την πέμπτη διαδοχική ήττα τους στη Euroleague και 18η στην εφετινή αγωνιστική περίοδο.

Ό Μάριους Γκριγκόνις... θυμήθηκε τις εκτελεστικές ικανότητες του (23π., 5/7τρ.), αλλά η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν κατάφερε να ξεφύγει από τη... μετριότητα με αποτέλεσμα οι «πράσινοι» να υποστούν την πέμπτη διαδοχική ήττα τους στη Euroleague και 18η στην εφετινή αγωνιστική περίοδο.

Το «τριφύλλι» ηττήθηκε 82-87 από την back to back πρωταθλήτρια Ευρώπης, Αναντολού Εφές, στο ΟΑΚΑ, για την 26η αγωνιστική της διοργάνωσης, με την τουρκική ομάδα να βελτιώνει σε 13-12 το ρεκόρ της, με το οποίο χτυπάει και πάλι την... πόρτα της οκτάδας.

Τα ελλιπή αμυντικά αντανακλαστικά του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο, έδωσαν την ευκαιρία στην Αναντολού Εφές να ξεδιπλώσει την εμπειρία της και με δύο ξεσπάσματα της (στην εκκίνηση της τρίτης και τέταρτης περιόδου, αντίστοιχα) να μπει σε τροχιά... διπλού. Την ίδια στιγμή, μόνο το επιθετικό... φιλότιμο των Μάριους Γκριγκόνις (23π.) και Πάρις Λι (19π.) δεν αρκούσε, ειδικά από τη στιγμή που ο Ντουέιν Μπέικον ήταν και πάλι σκιά του εαυτού του (3π.)...

Από την Αναντολού Εφές, οι Γουίλ Κλάιμπερν (24π.), Ελάια Μπράιαντ (16π.), Σέιν Λάρκιν (13π.) και Άντε Ζίζιτς (12π.) κάλυψαν και με το παραπάνω το κενό του απόντα Βασίλιε Μίτσιτς.

Τα δεκάλεπτα: 21-18, 40-43, 54-64, 82-87

Ο Παναθηναϊκός μπήκε «ζεστός» στο παρκέ, σήκωσε με το... καλησπέρα κεφάλι στο σκορ και στο 4΄ προηγήθηκε με 10-6. Ωστόσο, η αδυναμία του στο ριμπάουντ και στα αμυντικά του καθήκοντα έδωσαν «ζωή» στην Αναντολού Εφές, η οποία απάντησε με επιμέρους σκορ 1-6 για να προηγηθεί στο 6΄ με 11-12. Οι Γκριγκόνις και Γουίλιαμς, πάντως, φρόντισαν με πρωτοβουλίες τους στην επίθεση να ανακτήσουν το προβάδισμα για τους «πράσινους» και να κρατήσουν την ελληνική ομάδα στη θέση του οδηγού μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου (21-18).

Με τον Γκριγκόνις να μην χάνει την επαφή με το αντίπαλο καλάθι, ο Παναθηναϊκός συνέχισε να ελέγχει τον αγώνα και στο 12΄ προηγήθηκε με +4 (27-23), ενώ με τον Τόμας να μπαίνει στην εξίσωση από τα 6,75 η διαφορά έφτασε στο 15΄ για πρώτη φορά στο +7 (32-25). Και πάλι, όμως, οι «πράσινοι» προδόθηκαν από την άμυνα τους, με τον Κλάιμπερν να δίνει το έναυσμα της αντεπίθεσης από την περιφέρεια και τον Λάρκιν να παίρνει τη σκυτάλη, σημειώνοντας και τους 10 πόντους του στο δεύτερο δεκάλεπτο και αποτελώντας τον καταλύτη για την ανατροπή της τουρκικής ομάδας και το +3 (40-43) του ημιχρόνου.

Με τον Παναθηναϊκό να «πληρώνει» τα λάθη και την αστοχία του στις αρχές της τρίτης περιόδου, η Αναντολού Εφές πάτησε γκάζι, έτρεξε επιμέρους σκορ 3-11 και στο 23΄ ξέφυγε για πρώτη φορά με διψήφιο αριθμό πόντων (43-54), υποχρεώνοντας τον Σερέλη σε τάιμ άουτ. Στην επιστροφή τους στο παρκέ οι «πράσινοι» έδειξαν αντίδραση και με τους Λι, Γκριγκόνις να εκτελούν από τα 6,75 και τον Παπαγιάννη να δίνει λύσεις στη ρακέτα, μείωσαν σε 54-56 στο 27΄, αλλά μέχρι εκεί... Η αστοχία επέστρεψε στο «στρατόπεδο» της ελληνικής ομάδας και οι πρωταθλητές Ευρώπης επέστρεψαν στο +10 (54-64 στο 30΄).

Δείχνοντας διάρκεια στο κομμάτι της παραγωγικότητας και της εκτέλεσης από την περιφέρεια, η Αναντολού βασίστηκε σε Σίνγκλετον και Λάρκιν στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου και στο 33΄ εκτόξευσε τη διαφορά στο +15 (57-72). Γκριγκόνις και Λι προσπάθησαν από τα 6,75 να βάλουν τον Παναθηναϊκό και πάλι σε απειλητική θέση, αλλά με την άμυνα να μην ακολουθεί η Αναντολού δεν αγχώθηκε μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ράντοβιτς, Γιόβτσιτς, Πέρεθ

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Σερέλης): Π. Καλαϊτζάκης, Γουόλτερς 3, Λι 19 (3), Παπαγιάννης 4, Γουίλιαμς 6, Γ. Καλαϊτζάκης 3, Τόμας 8 (2), Μπέικον 3, Πονίτκα 8 (1), Γκριγκόνις 23 (5), Μαντζούκας 5 (1).

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Εργκίν Αταμάν): Λάρκιν 13 (3), Μπομπουά 4, Σίνγκλετον 7 (1), Μπράιαντ 16 (1), Γκαζί 2, Κλάιμπερν 24 (4), Πλάις 4, Εμπαγιέ 4, Ζίζιτς 12, Ντάνστον 1.

