Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Παρέμβαση ΔΣΑ για την εμφάνιση δικηγόρων σε τηλεοπτικές εκπομπές

Τι αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Να ξεκινήσει αυτεπάγγελτη πειθαρχική διερεύνηση σε βάρος δικηγόρων, οι οποίοι με αφορμή το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών εμφανίζονται σε τηλεοπτικές εκπομπές και επιχειρούν την «εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου», αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Παράλληλα, καλεί τους δικηγόρους να αποφεύγουν τοποθετήσεις που παραβιάζουν τον κώδικα δεοντολογίας των δικηγόρων.

Ήδη, η συντονίστρια των Πειθαρχικών Τμημάτων του ΔΣΑ Μαρινέττα Γούναρη-Χατζησαράντου ζήτησε από τον πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου Ζήση Κωνσταντίνου να διερευνήσει τυχόν πειθαρχικές ευθύνες δικηγόρων, οι οποίοι εμφανιζόμενοι σε τηλεοπτικά παράθυρα αναφέρονται στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών και «εκδηλώνουν συμπεριφορές που απάδουν του Κώδικα Δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος».

Όπως σημειώνεται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου,

«είναι απερίφραστα καταδικαστέα και πειθαρχικά ελεγκτέα κάθε συμπεριφορά δικηγόρου, που, με αφορμή τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, επιχειρεί την εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου. Τέτοιες συμπεριφορές απάδουν του κύρους και της αξιοπρέπειας του δικηγορικού λειτουργήματος, προκαλούν την κοινωνία και αμαυρώνουν την εικόνα του σώματος».

Το ΔΣ του ΔΣΑ καλεί τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου, να διερευνήσει τυχόν πειθαρχικές ευθύνες δικηγόρων, οι οποίοι εμφανιζόμενοι σε τηλεοπτικά μέσα και αναφερόμενοι στο πολύνεκρο δυστύχημα «έχουν παραβεί τους ισχύοντες δεοντολογικούς κανόνες».