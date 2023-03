Πολιτική

Τραγωδία στα Τέμπη: Η πολιτική κόντρα για το δυστύχημα και τις έρευνες

Λίγες μέρες μετά την τραγωδία και βγήκαν τα πολιτικά «ξίφη» για τα αίτια και τις έρευνες.

«Τίτλους τέλους» έριξε η ανακωχή για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση.

«Ως συντεταγμένη Πολιτεία οφείλουμε να διερευνήσουμε τα αίτια, να αποδώσουμε ευθύνες όπου υπάρχουν, αλλά και να μη μείνει τίποτα αναπάντητο», δήλωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» ο Νίκος Δένδιας.

Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, Μπάμπης Παπαδημητρίου και Θανάσης Θεοχαρόπουλος, «ανέβασαν» τους τόνους στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Στούντιο με Θέα», με τον πρώτο να επιμένει πως, «θα εξεταστούν όλα» και τον δεύτερο να κατηγορεί πως, «υπάρχει κρατική ευθύνη».

Στην ίδια εκπομπή, ο Γιώργος Νικητιάδης, του ΠΑΣΟΚ, σημείωνε πως «το καλύτερο είναι σιωπή και αναστοχασμός».

Η ΚΝΕ, από πλευράς της, καλεί σε συγκεντρώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δίνοντας στη δημοσιότητα σποτ από τις διαμαρτυρίες μαθητών και φοιτητών.

Την ίδια ώρα αντιδράσεις πυροδοτεί και η στελέχωση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας.

Με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει επίθεση στην απόφαση στην κυβέρνηση για την επιτροπή - φιάσκο όπως τη χαρακτηρίζει, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως "δεν είναι δυνατόν ο ελεγχόμενος να διορίζει τον ελεγκτή του".

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Την ώρα που ακόμα η χώρα θρηνεί τους νεκρούς της, η κυβέρνηση επιδίδεται σε ένα άνευ προηγουμένου φιάσκο με τη δήθεν 'υπερκομματική' Επιτροπή. Δεν είναι δυνατόν ο ελεγχόμενος να διορίζει τον ελεγκτή του», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε ανακοίνωση του, καλώντας τον πρωθυπουργό να καταργήσει άμεσα την Επιτροπή.

Υποστηρίζει ειδικότερα ότι «η σπουδή του κ. Μητσοτάκη να συστήσει μία διορισμένη από τον ίδιον Επιτροπή που θα προκαταλάβει την εν εξελίξει έρευνα της Δικαιοσύνης, αποτελεί ευθεία παρέμβαση στο έργο της, ενέχει προεκλογικές σκοπιμότητες και είναι εξόχως ύποπτη». Αναφέρει ότι «η απόσυρση του κ. Ζηλιασκόπουλου από την Επιτροπή, μετά τη θύελλα αντιδράσεων, δεν αλλάζει απολύτως τίποτα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ καλεί τον κ. Μητσοτάκη «να καταργήσει αμέσως την εν λόγω Επιτροπή και να αφήσει τη Δικαιοσύνη και τις αρμόδιες Αρχές να επιτελέσουν το έργο τους και να διερευνήσουν τα αίτια του δυστυχήματος», τονίζοντας καταληκτικά ότι «οι ώρες της τραγωδίας δεν ενδείκνυνται για επικοινωνιακούς τακτικισμούς».

«Η επιτροπή «εμπειρογνωμόνων», που έστησε η κυβέρνηση, φαίνεται ότι έχει ως βασική της αποστολή να «τεκμηριώσει» το προαποφασισμένο πόρισμα, περιορίζοντάς το σε ένα «ανθρώπινο λάθος» και βγάζοντας λάδι την εγκληματική πολιτική της ιδιωτικοποίησης, του ξεχαρβαλώματος των σιδηροδρόμων και της κερδοφορίας, που υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα», αναφέρεται από το ΚΚΕ, ενώ σε ανάρτησή του ο Γενικός Γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, σημειώνει πως, «Ο κ. Γεραπετρίτης διόρισε τον κ. Ζηλιασκόπουλο, που πρωταγωνίστησε στη διάλυση & ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ, στην Επιτροπή που θα διερευνήσει την Τραγωδία που έφερε η διάλυση και ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ. Ας βάλουν και την Καϊλή να διερευνήσει το Qatar Gate».

Την παραίτηση της κυβέρνησης ζήτησε ο Κυριάκος Βελόπουλος, υποστηρίζοντας ότι δεν θα πρέπει να είναι υποψήφιοι στις εκλογές όσοι διατέλεσαν υπουργοί Μεταφορών από το 2012 και μετά.

