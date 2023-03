Κόσμος

Ιράν: Νέα περιστατικά δηλητηρίασης μαθητριών

Μυστήριο με την υπόθεση δηλητηρίασης μαθητριών στο Ιράν. Κινητοποιήσεις από τους γονείς των μαθητριών.



Νέα περιστατικά δηλητηρίασης Ιρανών μαθητριών καταγράφηκαν σήμερα σε τουλάχιστον πέντε επαρχίες σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, καθώς το μυστήριο επιμένει σε αυτή την υπόθεση δηλητηρίασης που προκαλεί ισχυρά αισθήματα στη χώρα.

Δεκάδες νεαρές κοπέλες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία των επαρχιών Χαμεντάν (δυτικά), Ζανάν και δυτικό Αζερμπαϊτζάν (βορειοδυτικά), Φαρς (νότια) και Αλμπόρζ (βόρεια), όπως μετέδωσαν τα πρακτορεία ειδήσεων Tasnim και Mehr.

Η γενική κατάσταση της υγείας των μαθητριών αυτών, που παρουσιάζουν αναπνευστικά προβλήματα, ιλίγγους ή πονοκεφάλους, δεν θεωρείται σοβαρή, όπως ανέφεραν.

Συνολικά, εκατοντάδες περιστατικά δηλητηρίασης από αέριο σε δεκάδες σχολικά συγκροτήματα έχουν αναφερθεί τους τρεις τελευταίους μήνες, κυρίως στην ιερή πόλη Κομ.

Η μυστηριώδης αυτή υπόθεση έχει προκαλέσει κινητοποιήσεις των γονέων των μαθητριών που ανησυχούν για τα παιδιά τους και ζητούν από τις αρχές να αναλάβουν δράση.

Ο πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί ζήτησε χθες Παρασκευή από τα υπουργεία Εσωτερικών και Παιδείας να "κάνουν να αποτύχει η συνωμοσία του εχθρού που θέλει να προκαλέσει φόβο και απόγνωση στον πληθυσμό". Δεν διευκρίνισε ποιος είναι αυτός ο "εχθρός".

Οι αρχές επέκριναν, ως ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας, την έκκληση που έκανε χθες το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών να αποσαφηνιστούν "όλες οι περιπτώσεις" δηλητηρίασης σε αυτή τη "σοκαριστική" υπόθεση. Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ζήτησε επίσης να διεξαχθεί "διαφανής έρευνα" και τα συμπεράσματά της να δημοσιοποιηθούν.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη διεξαγωγή έρευνας για τα αίτια της δηλητηρίασης αλλά μέχρι στιγμής καμία σύλληψη δεν έχει ανακοινωθεί.

Την περασμένη εβδομάδα, αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας είχε πει πως "ορισμένα πρόσωπα" επιδιώκουν, με τις ενέργειες αυτές, να "κλείσουν όλα τα σχολεία και ιδίως τα σχολεία θηλέων". Η εκδοχή αυτή δεν επαναλήφθηκε από άλλους αξιωματούχους.

