Ο Τεντόγλου πήρε το χρυσό μετάλλιο και έγραψε Ιστορία στην Ευρώπη

Ο Μίλτος Τεντόγλου ξανά στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πήρε για... πρωϊνό το χρυσό μετάλλιο!

Είναι ο καλύτερος στον κόσμο και το απέδειξε σήμερα για ακόμη μία φορά, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου της Κωνσταντινούπολης. Ο Μίλτος Τεντόγλου, «έγραψε Ιστορία» στον ευρωπαϊκό κλασσικό αθλητισμό, καθώς έγινε ο πρώτος άλτης του μήκους, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου, τρεις διαδοχικές φορές.

Παρά το γεγονός ότι -όπως έχει δηλώσει- δεν του... αρέσει ν' αγωνίζεται πρωϊ, ο Ελληνας Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης και αμφισβήτησης στους αντιπάλους του. Ο Τεντόγλου, κυριάρχησε με το... καλημέρα στον τελικό, με άλμα στα οκτώ μέτρα και 30 εκατοστά στην πρώτη προσπάθεια, ενώ κατά σειρά, τα υπόλοιπα άλματα του, μετρήθηκαν στα 8.16μ, άκυρο, 8.05μ, 8.07μ. και 8.29 μέτρα.

Το αργυρό μετάλλιο, κατέκτησε ο Σουηδός, Τομπίας Μόντλερ με 8.19μ. και το χάλκινο, ο Ρουμάνος, Γκαμπριέλ Μπιτάν με οκτώ μέτρα.

Η κατάταξη του τελικού:

Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) 8.30 μέτρα Τομπίας Μόντλερ (Σουηδία) 8.19 Γκαμπριέλ Μπιτάν (Ρουμανία) 8.00 Μπόζινταρ Σαραμπουγιούκοφ (Βουλγαρία) 7.97 Ράντεκ Γιούσκα (Τσεχία) 7.94 Χάϊμε Γκουέρα (Ισπανία) 7.84 Ερβάν Κονατέ (Γαλλία) 7.65 Λαζάρ Ανιτς (Σερβία) 2.48**

Ο Ανιτς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην προθέρμανση και απλώς έκανε ένα τυπικό άλμα, προκειμένου να λάβει κατάταξη και να μην ακυρωθεί.

