O Καραλής “ασημένιος” στον τελικό του επί κοντώ

Ο Εμμανουήλ Καραλής ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, χαρίζοντας στην Ελλάδα το τρίτο της μετάλλιο στη διοργάνωση.

Το πρώτο του μετάλλιο σε επίπεδο Ανδρών κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Κωνσταντινούπολη. Με άλμα στα 5,80μ. ο άλτης του Χάρη Καραλή ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, χαρίζοντας στην Ελλάδα το τρίτο της μετάλλιο στη διοργάνωση, μετά το χρυσό του Τεντόγλου και το ασημένιο του Ανδρικόπουλου.

Ο 24χρονος μπήκε στον αγώνα με έγκυρο άλμα στα 5,40μ., πέρασε με την δεύτερη τα 5,60μ. και με την πρώτη τα 5,70μ., αλλά και τα 5,80μ., μπαίνοντας σε τροχιά μεταλλίων.

Ο Καραλής το 2018 ήταν πέμπτος στο Παγκόσμιο κλειστού του Μπέρμιγχαμ, το 2019 τέταρτος στο Ευρωπαϊκό κλειστού της Γλασκόβης και το 2021 τέταρτος στους Ολυμπιακούς του Τόκιο.

Το σημερινό είναι το δεύτερο μετάλλιο που κατακτά η χώρα μας στο επί κοντώ Ανδρών, μετά το ασημένιο του Κώστα Φιλιππίδη το 2017 στο Βελιγράδι.

