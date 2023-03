Πολιτική

Τέμπη - Ραγκούσης: “Ποιος κυβερνητικός επέβαλε την παράνομη μετάταξη του σταθμάρχη;”

"Εξόφθαλμα παράνομη", χαρακτηρίζει την μετάταξη του σταθμάρχη ο τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ.



«Τελικά το πελατειακό - επιτελικό κράτος της κυβέρνησης Μητσοτάκη είχε μοιραίο ρόλο στη τραγωδία των Τεμπών», τονίζει σε δήλωση του ο τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Γιάννης Ραγκούσης, αναφέροντας ότι «η μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη στον ΟΣΕ της Λάρισας είναι εξόφθαλμα παράνομη».

Ειδικότερα, αναφέρει: «Η μετάταξή του δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, στις 30 Ιουνίου 2022. Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ, μετατάχθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, σε κενή οργανική θέση του κλάδου Κυκλοφορίας, ειδικότητας Σταθμαρχών, με κωδικό 1645713805. Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία θέσεων του 1ου Κύκλου Κινητικότητας του 2022 (apografi.gov.gr) και συγκεκριμένα για την κάλυψη της θέσης με κωδικό 1645713805, ΔΕ Σταθμαρχών, ο ΟΣΕ απαιτούσε ρητώς κι εγγράφως, υποψήφιους με όριο ηλικίας έως 48 έτη!».

«Επομένως», αναφέρει ο κ. Ραγκούσης, «εάν είχε τηρηθεί η νομιμότητα, ο συγκεκριμένος υπάλληλος που ήταν ηλικιακά πολύ μεγαλύτερος, δεν θα είχε μπορέσει να καταλάβει τη συγκεκριμένη θέση του Σταθμάρχη Λάρισας και δεν θα βρισκόταν να ασκεί τα συγκεκριμένα καθήκοντα τη μοιραία βραδιά της 28ης Φεβρουαρίου».

Ο τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναφέρει καταληκτικά πως «το μόνο πλέον που απομένει να απαντήσει η κυβέρνηση στον ελληνικό λαό είναι: ποιος πολιτικός-κυβερνητικός παράγοντας πίεσε και επέβαλε την παράνομη μετάταξη του μοιραίου Σταθμάρχη;».

