Στέψη Καρόλου: Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν προσκλήθηκαν - Θα παραστούν;

Οι προετοιμασίες για την τελετή, που θα γίνει τον Μάιο, επισκιάστηκαν από τις αποκαλύψεις που έκανε ο Χάρι. Τι δήλωσε εκπρόσωπος του ζευγαριού.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν προσκλήθηκαν στη στέψη του πατέρα του, βασιλιά Καρόλου, όμως δεν θα ανακοινώσουν ακόμη εάν θα παραστούν, όπως ανέφερε ένας εκπρόσωπος του ζεύγους.

Οι προετοιμασίες για την τελετή, που θα γίνει τον Μάιο, επισκιάστηκαν από τις αποκαλύψεις που έκανε ο Χάρι για τον βασιλιά, για τον διάδοχο του θρόνου, πρίγκιπα Ουίλιαμ και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, στην πρόσφατη αυτοβιογραφία του, σε ένα ντοκιμαντέρ της πλατφόρμας Netflix και σε διάφορες τηλεοπτικές συνεντεύξεις του.

Λόγω των εξελίξεων αυτών εκφράζονταν αμφιβολίες για το αν ο Κάρολος θα προσκαλούσε τον Χάρι στη στέψη αλλά και για το αν ο τελευταίος θα αποδεχόταν την πρόσκληση.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο Δούκας έλαβε πρόσφατα αλληλογραφία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από το γραφείο της Αυτού Μεγαλειότητος, σχετικά με τη στέψη», είπε ο εκπρόσωπος του Χάρι. «Η απόφαση για το αν ο Δούκας και η Δούκισσα θα παραστούν δεν θα αποκαλυφθεί από εμάς αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

