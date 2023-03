Παράξενα

Ισπανία: Ήπιαν, έφαγαν και... έκλεψαν δεκάδες από τα καλύτερα κρασιά του κόσμου

Το ζευγάρι, έκλεψε μπουκάλια με κρασιά αξίας 1.7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μια νικήτρια ενός παλαιότερου διαγωνισμού ομορφιάς του Μεξικού και ο σύντροφός της απόλαυσαν ένα δείπνο με 14 πιάτα στο βραβευμένο με αστέρι Michelin εστιατόριο του ξενοδοχείου Atrio στη δυτική Ισπανία, μετά από μια ξενάγηση στο κελάρι του με τα κρασιά.

Όταν έφυγαν από το ξενοδοχείο πριν τα ξημερώματα το επόμενο πρωί, άρπαξαν 45 μπουκάλια από ορισμένα από τα καλύτερα κρασιά του κόσμου, συνολικής αξίας περίπου 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, τελικά, δεν ξέφυγαν από τις αρχές.

Δικαστήριο στην πόλη Καρέρες ανακοίνωσε σήμερα ότι η γυναίκα καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση και ο Ρουμανο-ολλανδός συνεργός της σε τεσσεράμισι χρόνια αφού τους έκρινε ένοχους για διακεκριμένη ληστεία.

Επίσης, διατάχθηκαν να πληρώσουν αποζημιώσεις σε ασφαλιστές αξίας άνω των 750.000 ευρώ, ανέφερε το δικαστήριο σε ανακοίνωσή του. Έδωσε τα ονόματά τους ως Τατιάνα και Εστανισλάο.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, η 29χρονη Μεξικανή έκανε check in στο ξενοδοχείο τον Οκτώβριο του 2021 χρησιμοποιώντας πλαστό ελβετικό διαβατήριο και κρατώντας μόνο ένα σακίδιο. Ένας υπάλληλος του ξενοδοχείου που σήκωσε την τσάντα παρατήρησε ότι ζύγιζε πολύ λίγο.

Την γυναίκα, η οποία σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais είχε λάβει μέρος σε διαγωνισμό ομορφιάς στην πατρίδα της, βρήκε αργότερα και ο 47χρονος συνεργός της.

Δείπνησαν απολαμβάνοντας 14 πιάτα στο εστιατόριο του ξενοδοχείου και στη συνέχεια ξεναγήθηκαν στο κελάρι.

Λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, η γυναίκα παρήγγειλε μια σαλάτα στο δωμάτιό της, αποσπώντας την προσοχή του μοναδικού εργαζομένου που δούλευε νυχτερινή βάρδια και επιτρέποντας στον συνεργό της να αρπάξει ένα ηλεκτρονικό κλειδί από τη ρεσεψιόν.

Αφού δεν κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στο κελάρι καθώς είχε πάρει λάθος κλειδί, η γυναίκα δοκίμασε άλλον έναν αντιπερισπασμό, παραγγέλνοντας ένα επιδόρπιο.

Ο άνδρας κατάφερε να πάρει ένα αντικλείδι και να μπει κρυφά στο κελάρι, όπου έβαλε 45 μπουκάλια - συμπεριλαμβανομένου ενός μοναδικού vintage του 19ου αιώνα αξίας 350.000 ευρώ - στο σακίδιο και σε δύο σακούλες με πετσέτες για να μην ακούγεται ο ήχος από το τσούγκρισμα των φιαλών.

Το ζευγάρι έφυγε από το ξενοδοχείο πριν τα ξημερώματα και εγκατέλειψε γρήγορα την Ισπανία, αλλά μετά από ένα ανθρωποκυνηγητό σε όλη την Ευρώπη που διήρκεσε εννέα μήνες, συνελήφθη από συνοριοφύλακες ενώ περνούσε από το Μαυροβούνιο στην Κροατία.

