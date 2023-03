Κοινωνία

Ωρωπός - Δικηγόρος διασώστη: Το περιστατικό έγινε παρουσία του Δήμου και της Αστυνομίας (βίντεο)

Κοταγγελία - σοκ από την δικηγόρο του ενός εκ των δύο διασωστών που έπλεναν με λάστιχο ηλικιωμένη στην πυλωτή της πολυκατοικίας. Τι λέει στον ΑΝΤ1 για το περιστατικό ντροπής.

Η δικηγόρος ενός εκ των δύο διασωστών που έπλεναν με λάστιχο ηλικιωμένη στην πυλωτή της πολυκατοικίας μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" και κατήγγγειλε πως το περιστατικό ντροπής έγινε παρουσία του Δήμου και της Αστυνομίας.

Η Βάσω Πανταζή ισχυρίστηκε ακόμη πως οι δύο διασώστες δεν κατέβρεξαν την ηλικιωμένη αλλά την έσωσαν, γιατί «ζούσε σε ένα σπίτι - υγειονομική βόμβα».

Την ίδια ώρα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αντώνης Ελευθεριάνος διέταξε τη διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής έρευνας για τα αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος που αφορούν βασανιστήρια και προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας για το περιστατικό που δημοσιοποιήθηκε και φέρεται να έγινε το Σάββατο στον Ωρωπό με πλήρωμα ασθενοφόρου εταιρίας που έχει συμβληθεί με τον Δήμο για παροχή έργου.

Υπάλληλος νοσοκομείου ο ένας από τους διασώστες

Στο μεταξύ, με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Υγείας έδωσε διευκρινίσεις αναφορικά με το περιστατικό στον Ωρωπό.

Σε αυτήν τονίζει πως ο ένας εκ των διασωστών είναι είναι υπάλληλος σε νοσοκομείο με δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου και κινείται η διαδικασία απόλυσής του.

Η ανακοίνωση:

«Αναφορικώς με το άθλιο περιστατικό απάνθρωπης συμπεριφοράς στον Ωρωπό το συγκεκριμένο πλήρωμα αφορά σε ιδιωτικό ασθενοφόρο που δεν σχετίζεται με το ΕΚΑΒ και το υπουργείο Υγείας

Ωστόσο ο ένας από τους δύο ιδιωτικά εργαζόμενους προκύπτει ότι παράλληλα είναι και υπάλληλος σε νοσοκομείο με δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου.

Ως εκ τούτου, παρόλο που η πράξη του έχει γίνει στο πλαίσιο του ιδιωτικού έργου άσχετα από τα υπαλληλικά του καθήκοντα, λόγω της απαξίας της πράξης του τίθεται με εντολή του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη άμεσα σε αργία και κινείται η διαδικασία απόλυσης του».

