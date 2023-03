Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα: Παρέσυρε πεζό και τον εγκατάλειψε

Τραγωδία τα ξημερώματα, κοντά στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα λίγο μετά τις 4, κοντά στο Κέντρο Υγείας Ναύπακτου.

Ένας άντρας περίπου 50 ετών, παρασύρθηκε από όχημα και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στη συνέχεια ο οδηγός με το όχημα που ενεπλάκη στο τροχαίο εξαφανίστηκε

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε από διερχόμενους οδηγούς οι οποίοι ενημέρωσαν το Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου ωστόσο ήταν ήδη πολύ αργά.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της τροχαίας Ναυπάκτου όπου διενεργούν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος ενώ αναζητείται και ο οδηγός του οχήματος.

