Δίκη για το Μάτι - Λιότσιος: έπρεπε να είχε εκκενωθεί ο οικισμός, υπήρχε χρόνος

Τι αναφέρει σχετικά με την εκκένωση στη φονική φωτιά στο Μάτι, ο επιπυραγός, Δημήτρης Λιότσιος.

Στην εκτίμηση του πως η έγκαιρη εκκένωση του οικισμού θα αποδεικνυόταν σωτήρια για δεκάδες ανθρώπους που αφέθηκαν ανυπεράσπιστοι στην καταστροφική πορεία της φωτιάς στο Μάτι, επανέλαβε κατά την έκτη μέρα κατάθεσης του ο δικαστικός πραγματογνώμονας Δημήτρης Λιότσιος.

Ο επιπυραγός που απαντά σε ερωτήσεις συνηγόρων των θυμάτων, είπε πως η εισήγηση για απομάκρυνση έπρεπε να έχει δοθεί από τις 17.30 του μοιραίου απογεύματος και τόνισε πως η φωτιά έφθασε το Μάτι στις 18.20. Όπως είπε: "Οι δίοδοι προς τη θάλασσα είναι τουλάχιστον 25. Από τη Λεωφόρο Μαραθώνος μέχρι τη θάλασσα, είναι 850 μέτρα. Μόνο δύσκολο κομμάτι είναι στο Κόκκινο Λιμανάκι. Σε όλη την υπόλοιπη περιοχή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην θάλασσα. Η απόσταση για ένα μέσο άνθρωπο προς τη θάλασσα είναι περίπου 20 λεπτά. Ο κόσμος έφυγε αυτοβούλως με τα οχήματα του. Στις 18:00 με την ενημέρωση του δημάρχου ( ότι δεν κινδυνεύουν ) ο κόσμος καθησυχάστηκε. Δεν είχε ενημερωθεί ο κόσμος πως η φωτιά κατευθύνεται προς την περιοχή".

Απατώντας σε ερωτήσεις ο μάρτυρας επανήλθε στο θέμα των πτητικών μέσων αναφέροντας πως δεν προκύπτει ότι τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής εκείνη την ημέρα δεν μπορούσαν να κάνουν ρίψεις.

"Δεν προκύπτει ότι είχαν κάποιο πρόβλημα. Πλην των Ericsson, τα υπόλοιπα ελικόπτερα είναι δύσκολο να επιχειρήσουν σε κατοικημένες περιοχές" τόνισε.

Ο επιπυραγός επεσήμανε επίσης πως "Είχαμε ενημέρωση πως η φωτιά κατευθύνεται σε σπίτια, είχαμε ενημέρωση πως κατευθύνεται στο Νέο Βουτζά. Υπήρχε ενημέρωση πως υπήρχαν μόνο εννέα οχήματα της πυροσβεστικής και αυτά στην έναρξη της φωτιάς. Είχαμε ενημέρωση για κατεύθυνση καπνών. Έπρεπε να δοθεί η εντολή. Ο άνθρωπος δεν καίγεται από τη φωτιά, πρώτα δηλητηριάζεται από τον καπνό και μετά καίγεται".

Μία ακόμη δυνατότητα που δεν αξιοποιήθηκε στην φάση της διάσωσης ανέφερε ο πραγματογνώμονας λέγοντας πως "τα ελικόπτερα της ελληνικής αστυνομίας τα οποία διαθέτουν και θερμικές κάμερες, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον εντοπισμό ανθρώπων στη θάλασσα και στη διαδικασία διάσωσης"

Απαντώντας σε ερώτηση δικηγόρου για το κατά πόσο φοβάται ακόμη για την σταδιοδρομία ή και την ζωή του μετά τις απειλές και τις πιέσεις που δέχθηκε, ο κ. Λιότσιος είπε "Βεβαίως και φοβάμαι, έχω απειληθεί για αυτό. Όμως αυτό δεν επηρεάζει την κρίση μου και την κατάθεσή μου".

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, αν πράγματι ο τότε διοικητής της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος άφησε την θέση του την ώρα που η φωτιά έφθανε στο Μάτι "είναι εγκληματικό".

Μάρτυρας : Μπορεί να μην γνώριζε πως η φωτιά κατέβαινε από το Νέο Βουτζα.

Δικηγόρος : Έχει ενημερωθεί από το ΕΣΚΕ, είχε ζητηθεί ελικόπτερο. Πως είναι δυνατόν να λείπει και να του έχει ζητηθεί ελικόπτερο;

Μάρτυρας : Από το στιγμή που είναι διοικητής πρέπει να γνωρίζει. Η εντολή για το ελικόπτερο, διαβιβάζεται στον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας.

Ο δικαστικός πραγματογνώμονας δέχθηκε ερώτηση σχετικά με τον ισχυρισμό ότι οι περιοχές αυτές δεν είχαν ορθή ρυμοτομική διάταξη και τόνισε πως "Σε ότι αφορά το πολεοδομικό θέμα: Στο σχέδιο δασών του πυροσβεστικού σώματος δεν αναφέρονται ως αυθαίρετες οι συγκεκριμένες περιοχές ( Νέα Μάκρη, Μάτι)" ενώ πρόσθεσε πως "υπήρχαν κάποια κομμάτια, απόκρημνα και δαιδαλώδη, στο Κόκκινο Λιμανάκι και προς Ζέμπερη, ήταν κάποιες προβληματικές περιοχές. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Το πυροσβεστικό σώμα ξέρει και αναλόγως κινείται".

Κατά την εκτίμηση του συνηγόρου της κ. Βαρβάρας Φύτρου, που έχασε τον άντρα και τα δύο παιδιά της στην φωτιά, από τις απαντήσεις του πραγματογνώμονα "αποδείχθηκε εξ αντικειμένου το αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος της έκθεσης σε κίνδυνο ζωής".

