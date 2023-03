Κόσμος

Τέξας: γυναίκες μήνυσαν γιατρούς που τους αρνήθηκαν άμβλωση

Οι γιατροί αρνήθηκαν να πραγματοποιήσουν άμβλωση παρά τις σοβαρές επιπλοκές που αντιμετώπιζαν οι γυναίκες.

Πέντε Τεξανές, στις οποίες οι γιατροί αρνήθηκαν να κάνουν άμβλωση παρά τις σοβαρές επιπλοκές που αντιμετώπιζαν, κατέθεσαν προσφυγή εναντίον των νόμων κατά του τερματισμού της κύησης που ισχύουν σε αυτήν τη συντηρητική Πολιτεία.

Σύμφωνα με το Κέντρο Αναπαραγωγικών Δικαιωμάτων που τις εκπροσωπεί, αυτή είναι η πρώτη προσφυγή γυναικών αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ δυναμίτισε, τον περασμένο Ιούνιο, το δικαίωμα στην άμβλωση, ανατρέποντας ένα δεδικασμένο 50 ετών.

Η προσφυγή «περιέχει φοβερές, άμεσες μαρτυρίες γυναικών που κόντεψαν να χάσουν τη ζωή τους αφού τους αρνήθηκαν την ιατρική φροντίδα», σχολίασε η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, εκφράζοντας τη στήριξή της στις πέντε γυναίκες.

Αργότερα σήμερα οι μηνύτριες αναμένεται να δώσουν συνέντευξη Τύπου. Όλες τους λένε ότι ήθελαν τα μωρά που κυοφορούσαν αλλά ανακάλυψαν, όταν υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις, ότι τα έμβρυα δεν ήταν βιώσιμα. Οι γιατροί που τις παρακολουθούσαν αρνήθηκαν να τους κάνουν άμβλωση, μολονότι κινδύνευαν να υποστούν αιμορραγία και μόλυνση. Αποδίδουν την άρνηση των γιατρών στους νόμους που απαγορεύουν την άμβλωση στο Τέξας. Ένας από αυτούς προβλέπει ποινή φυλάκισης έως και 99 ετών για τους γιατρούς που αψηφούν την απαγόρευση.

Αν και προβλέπονται επίσης εξαιρέσεις στην περίπτωση που υπάρχει «κίνδυνος θανάτου ή αναπηρίας της μητέρας», αυτές είναι πολύ αόριστες. Η μία από τις γυναίκες, η Αμάντα Ζουράφσκι, 35 ετών, είπε ότι έσπασαν τα νερά της όταν ήταν ακόμη στη 17η εβδομάδα της κύησης, πολύ νωρίς για να επιβιώσει το έμβρυο. Το νοσοκομείο περίμενε να εμφανίσει πρώτα συμπτώματα μόλυνσης, τρεις ημέρες αργότερα, για να της κάνουν οι γιατροί θεραπευτική απόξεση. Όπως λέει, έπαθε σηψαιμία, έμεινε για πολλές ημέρες στην εντατική και έχασε μια σάλπιγγα εξαιτίας της άρνησης των γιατρών να της παράσχουν ιατρική περίθαλψη.

Μια άλλη γυναίκα, η Λορίν Μίλερ, κυοφορούσε δίδυμα και πληροφορήθηκε ότι το ένα από τα δύο έμβρυα δεν ήταν βιώσιμο. Παρά τους κινδύνους για τη δική της υγεία και την ανάπτυξη του άλλου εμβρύου, το ιατρικό προσωπικό δεν αφαίρεσε το μη βιώσιμο έμβρυο. Η Μίλερ αναγκάστηκε να πάει στο Κολοράντο, με δικά της έξοδα, για να υποβληθεί στην επέμβαση. Αναμένεται να γεννήσει στα τέλη του μήνα.Η Λορίν Χολ ανακάλυψε στη 18η εβδομάδα της κύησης ότι το έμβρυο δεν είχε κρανίο και δεν θα επιβίωνε. Αναγκάστηκε να ταξιδέψει στο Σιάτλ για να τερματιστεί η εγκυμοσύνη της. Σε αντίθεση με άλλες προσφυγές που έχουν κατατεθεί από γιατρούς ή οργανώσεις, οι γυναίκες αυτές δεν στρέφονται ευθέως κατά της απαγόρευσης της άμβλωσης αλλά ζητούν από τη δικαιοσύνη να αποσαφηνίσει το εύρος των εξαιρέσεων.

