Κοινωνία

Φιλοθέη: Φωτιά σε εν κινήσει όχημα εταιρείας σεκιούριτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες "λαμπάδιασε" εν κινήσει. Στο σημείο Πυροσβεστική και ΕΛΑΣ.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στην Πυροσβεστική όταν φωτιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο εταιρείας σεκιούριτι στη Φιλοθέη.

Το ΙΧ πήρε φωτιά εν κινήσει επί της Γεωργίου Σταύρου με τον οδηγό να κάνει δεξιά και να βγαίνει από το αυτοκίνητο μαζί με τον συνοδηγό πριν «λαμπαδιάσει».

Πρόκειται για όχημα περιπολίας που ανήκει σε εταιρεία σεκιούριτι, χωρίς ωστόσο να φέρει διακριτικά της.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο, επί της Λεωφόρου Σταύρου Γεωργίου, στο δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 8, 2023

Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ άγνωστα παραμένουν για την ώρα τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Επεισόδια στην Αθήνα: Έσπασαν το μνημείο για τα θύματα της Marfin (εικόνες)

Καιρός: υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές την Πέμπτη

Σημεία για rapid test δωρεάν την Πέμπτη